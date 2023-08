i Autor: Materiały prasowe Nowy singiel Kwiatu Jabłoni

Festiwal w Sopocie

Top of the Top Festival. Kwiat Jabłoni z Bursztynowym Słowikiem! "Ta nagroda znajdowała się poza sferą marzeń"

Top of the Top Festival w Sopocie trwa w najlepsze. We wtorek, 22 sierpnia rozstrzygnął się konkurs o "Bursztynowego Słowika". Telewidzowie zdecydowali, że ta prestiżowa statuetka powędruje w ręce Kwiatu Jabłoni. Laureaci nie kryli radości!