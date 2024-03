Toriyama Akira nie żyje! Stworzył serię "Dragon ball", która podbiła cały świat. Fani wstrząśnięci

Toriyama Akira nie żyje. Zmarł w wieku 68 lat. Był twórcą mangi "Dragon ball", uznawanej za jedną z najpopularniejszych na świecie. To ona dała mu wielką sławę i rozpoznawalność. Wcześniej znany był jako stworzyciel komiksów "Dr Slump" i nie tylko. Karierę rozpoczął w 1977 roku, to wtedy postanowił profesjonalnie zajmować się mangą. Zadebiutował komiksem "Wonder Island" w 1978 roku, na łamach "Weekly Shonen Jump". "Dragon Ball" i serię z Goku, głównym bohaterem, tworzył przez 11 lat. Manga doczekała się 42 tomów i powstawała w latach 1984 - 1995. Anime na podstawie komiksów również podbiło świat. Toriyama Akira uznawany jest za twórcę, który przyczynił się do wzrostu zainteresowania japońskimi komiksami na świecie. Wielu późniejszych twórców wskazywało Akirę jako źródło inspiracji do własnej twórczości.

"Dragon Ball" sprzedał się w ponad 260 mln egzemplarzy na całym świecie. Seria zyskała wówczas miano najlepiej sprzedających się komiksów japońskich w historii. Jaka była przyczyna śmierci Toriyama Akiry? Zagraniczne media podają, że zmarł z powodu ostrego krwiaka podtwardówkowego 1 marca 2024 roku, ale dopiero 8 marca informację podano do opinii publicznej.