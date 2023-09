Marek Niedźwiecki nigdy nie miał żony, a tu coś takiego! "Moje dziecko to już całkiem stara baba"

Najpierw Cichopek, teraz Kurzajewski. Tracą programy na potęgę. Co się dzieje?

To się w głowie nie mieści

Nie żyje Izabela Cieplińska, piękna dziennikarka, szefowa działu Uroda w magazynie "Vogue Polska". To tragiczny dzień w polskich mediach. Izabela Ciepilińska zmarła niespodziewanie. Jej przyjaciele do tej pory nie mogą pogodzić się ze śmiercią tej legendy prasy kobiecej w Polsce. - Najpierw wchodził jej uśmiech, potem pojawiała się Iza. Będzie nam tego uśmiechu bardzo brakować. Podobnie jak jej serdeczności, poczucia humoru, otwartości na drugiego człowieka. Wciąż nie możemy uwierzyć w to, że wczoraj odeszła od nas Izabela Cieplińska, szefowa działu urody "Vogue Polska". Nasza redakcyjna koleżanka, doświadczona i dociekliwa dziennikarka, w pracy – prawdziwa pasjonatka, obdarzona ogromną wiedzą, a w życiu prywatnym – ciepła, oddana bliskim osoba. W tych ciężkich chwilach jesteśmy myślami z Rodziną i Przyjaciółmi Izy - czytamy w smutnym komunikacie zamieszczonym na profilu redakcji na Instagranie. Izabela Cieplińska była dziennikarką o szerokich horyzontach. Znała się nie tylko na tematach typowych dla prasy kobiecej (pracował m.in. w "Elle" i magazynie "Cosmopolitan"), lecz także na sporcie. Sama skończyła Akademię Wychowania Fizycznego.

Nie przegap: Nie żyje wielka gwiazda domu opieki w Skolimowie. Zdzisław Zaczyk przed śmiercią ciężko chorował

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu gwiazdora "M jak miłość" Andrzeja Precigsa