Polsat ogłasza zmiany w programie "Nasz nowy dom". Do ekipie Eli Romanowskiej dołącza tajemniczy mężczyzna

Znacie go?

Majka Jeżowska, co oni ci zrobili?! Twarz gładka jak aksamit. Grafik Polsatu płakał, jak retuszował

Już wiadomo, co z pogrzebem Krzysztofa Banaszyka. Kiedy i gdzie się odbędzie?

Marta Zgutczyńska, występująca na TikToku pod nazwą "zguta", zdobyła wielka popularność na tej platformie za sprawą filmików, w których parodiuje postać pracownicy Biedronki. W sieci śledzi ją ponad 600 tys. osób. Humorystyczne nagrania z jej udziałem biją rekordy popularności. Popularności, której nigdy nie wykorzystała sama Biedronka. Postanowił więc zrobić to za nią Lidl, który właśnie ogłosił "transfer roku". Mamy żarty z przepełnionych palet (częsty zarzut w stronę sieci sklepów Biedronka) i "syfu" w markecie, ale największe emocje budzi sam fakt transferu - wideo odnotowało ponad 6,5 mln wyświetleń. Tym samym Lidl zalicza ogromny sukces marketingowy, wchodząc na platformę TikTok, w której do tej pory - przynajmniej jako oficjalne konto - był nieobecny. Oprócz Zgutczyńskiej, do roli pracownika zaangażowano też Miłosza Muzioła, który także cieszy się sporą popularnością na TikToku za sprawą parodii "ciotki o charakterystycznym, zachrypniętym głosie". Kim jest Marta Zgutczyńska i dlaczego tak o niej głośno? Czego należy spodziewać się na profilu Lidla? Poznajcie szczegóły.

Transfer roku! Gwiazda TikToka przechodzi z Biedronki do Lidla. "Podwyżka się należy"

Lidl Polska zorganizował przetarg na prowadzenie swojego konta na TikToku. Zwyciężyła agencja Space Cat Industries, która do roli wybrała dwoje aktorów - Martę Zgutczyńską oraz Miłosza Muzioła. Będą się oni wcielać w pracowników Lidla i przy okazji reklamować markę. Jak podają Wirtualne Media, współpraca z agencją obejmuje strategię, kreację, produkcję treści, relacje z twórcami, moderację oraz zarządzanie mediami. Strategia komunikacji Lidl Polska na TikToku uwzględnia kilka kluczowych obszarów dla marki.

- Jednym z nich jest Kuchnia Lidla, która będzie miała swoich stałych przedstawicieli na TikToku. W rolę kulinarnych gospodarzy wcielą się @coocharz oraz @wszamto. W role pracowników sklepu wcielą się Marta Zgutczyńska (@zguta), która wcześniej na swoim prywatnym profilu odgrywała pracownika Biedronki. Drugim twórcą jest Miłosz Muzioł (@milosz_muziol), znany z charakterystycznego głosu, który wciela się w rolę ciotki - czytamy.

Trzeba przyznać, że z punktu widzenia marketingu taki ruch Lidla jest genialny. Spotyka się też z bardzo pozytywnym odbiorem w mediach społecznościowych. - Podwyżka się należy. (...) Strzał w dziesiątkę. (...) Plaskacz w twarz Biedronki - czytamy. To nie pierwszy raz, kiedy Lidl góruje nad konkurencją, jeśli chodzi o komunikację w sieci. Wcześniejsze akcje marki również były pozytywne odbierane przez internautów. Czy ta passa utrzyma się długo? Czas pokaże.

Sonda Która komunikacja marki bardziej do Ciebie przemawia: Lidla czy Biedronki? Lidla Biedronki Obie są w porządku Żadna do mnie nie przemawia Nie mam zdania