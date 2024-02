Arek Matuszak to jeden z najbardziej zapracowanych trenerów w Polsce. Pod jego okiem trenują m.in. Mateusz Szymkowiak oraz Bryska. Efekty pracy jego podopiecznych możemy śledzić na profilu Matuszaka na Instagramie. Specjalnie dla czytelników "Super Expressu" i se.pl przygotował on skuteczny sposób na spalanie nadprogramowych kalorii. Przyda się on szczególnie w Tłusty Czwartek, który już za kilka dni.

Trener gwiazd radzi, jak nie przytyć w Tłusty Czwartek. Proste ćwiczenia, które przyniosą niesamowity efekt

- Pączek w Tłusty Czwartek? Nie odmawiaj sobie! Ale pamiętaj, że jeden pączek to ok. 350 kcal! Pączek hiszpański ma 400 kcal w 100g, a nasze ulubione faworki to także ok. 400 kcal/100g. Tradycją jest, że co roku musimy zjeść chociaż jednego pączka, bo daje nam to dobrobyt na kolejny rok. Poza tym świętujemy według tradycji przejście z okresu zimowego na wiosenny. Co zrobić żeby nie przytyć? By nie mieć przysłowiowego pecha, zjedzmy pączka, ale pamiętajmy, że pączek to puste kalorie, niewielka ilość białka i duża zawartość tłuszczy - mówi nam Arek.

Aby spalić jednego pączka należy biegać przez ok. 40-45 minut. Jeśli nie lubisz biegać, to spróbuj znanego ćwiczenia padnij-powstań przez 45 minut! Tak! Dokładnie! Jeden pączek, to naprawdę duża sprawa!

Możesz też skorzystać z aktywności:

12 minut wchodzenia po schodach

30 minut jeżdżenia na łyżwach

50 minut odkurzania

60 minut trzepania dywanu

60 minut seksu

75 minut szybkiego spaceru

120 minut namiętnego całowania

150 minut rozmawiania przez telefon

180 minut kąpieli

180 minut zmywania

300 minut za kierownicą

Zobaczcie nasze wideo i skorzystajcie z propozycji Arka!

