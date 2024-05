Edyta Górniak ostro o gwieździe Eurowizji. "Piekło na Ziemi"

Janachowska radzi, ile dać młodym do koperty. Ma też patent na to, jak "zaoszczędzić" na ślubnym prezencie

Bambie Thug: Najbardziej kontrowersyjny występ na Eurowizji?

Chociaż tegoroczna Eurowizja przejdzie do historii z politycznych powodów, to kilka występów również zapisze się na dłużej w świadomości widzów. Fanów konkursu szczególnie podzielił występ z Irlandii. Niebinarna Bambie Thug zaprezentowała mroczne show, obok którego nie da się przejść obojętnie. Występ skomentowała m.in. Doda, która zdecydowanie nie została fanką Thug.

"No słuchajcie, Eurowizja zaczyna mnie coraz bardziej zaskakiwać. Pentagramy k*** jakieś satanistyczne akcje. No ja nie wiem... bez przesady" - mówiła polska gwiazd na Instagramie.

W mocniejszych słowach o prezentacji utworu "Doomsday Blue" wypowiedziała się Edyta Górniak. 51-letnia obecnie gwiazda reprezentowała Polskę w 1994 roku i wywalczyła najwyższe miejsce w historii naszego kraju. Jej niezwykły głos zapewnił Polsce drugie miejsce. 30 lat temu eurowizyjne występy wyglądały zupełnie inaczej i Bambie Thug raczej nie zobaczylibyśmy wtedy w finale.

Edyta Górniak ostrzega po występie Bambie Thug na Eurowizji

Edyta Górniak udostępniła na swoim Instagramie post księdza, który krytykuje występ Thug z dopiskiem "Piekło na Ziemi. Bravo człowiek". Następnie pokusiła się o dłuższy komentarz, w którym przywołała Antychrysta.

"Wygląda na to, że Antychryst robi nam przysługę, aby ludzkość wreszcie się przebudziła. I określiła – jakiego świata chce. Będzie drażnił wszystkie nasze zmysły coraz bardziej. Do skutku. I jeśli ludzkość nie określi swojego serca i sumienia, nie przyjmie mocnej i czystej postawy – tornado zła zniszczy wszystko co napotka. Jesteśmy już w tej chwili bardzo blisko piekła na Ziemi. Zastanawiam się co jeszcze musi się wydarzyć, żeby ostatecznie wstrząsnąć światem i ludźmi. Na jaki znak czekają, żeby podjąć wewnętrzną decyzję? Życzę nam wszystkim mądrości, światłości myśli i bezpieczeństwa" - napisała gwiazda.

Mimo głosów krytyki Bambie Thug nie zabrakło w finale Eurowizji, a ostatecznie zajęła szóste miejsce. Fanem tego performance jest z kolei inny reprezentant Polski, Krystian Ochman. "This was a trip. Like a tough music video. Artistic at a high level (wolne tłumaczenie - 'To była podróż. Jak trudny teledysk. Artystycznie na wysokim poziomie')" - napisał na Instagramie

