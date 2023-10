Jarosław Jakimowicz traci kolejną pracę. Zniknął po czterech odcinkach, zastąpił go duchowny

Trzy dni po rozwodzie Kasia Warnke snuje się po mieście. Nie uwierzycie, gdzie szuka pocieszenia. Mamy zdjęcia

Rozwód Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego miał być spokojny. Para już dawno podzieliła przecież majątek i ustaliła to, co najważniejsze – opiekę nad ich 4-letnią córeczką Helenką, którą będą zajmować się po równo. Trzy dni przed rozwodem aktorka już świętowała. Jak wyznała „Super Expressowi”, zorganizowała huczną imprezę, na którą zaprosiła przyjaciół, na których mogła liczyć w ostatnich miesiącach.

A jednak poniedziałkowa rozprawa dopiekła Kasi bardziej, niż by się spodziewała. Choć całość trwała mniej niż pół godziny, z sądu gwiazda wyszła zdenerwowana. I nie chciała już z nikim rozmawiać.

Stramowski po rozwodzie mógł zaznać pocieszenia w ramionach nowej partnerki, Natalii. Warnke zapewnia, że pozostaje singielką.

Jak Katarzyna Warnke radzi sobie po rozwodzie?

Trzy dni po rozwodzie aktorka samotnie snuła się po mieście. Wstąpiła do jednego ze sklepów w centrum Warszawy. Szukała w nim pocieszenia. Sięgnęła po tanie kosmetyki, ale na próżno, bo nie sprawiły one, by jej twarz się rozpromieniła. Kilka alejek dalej skusiła się więc na czekoladowe słodkości.

Gdy wyszła ze sklepu, nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Przysiadła więc na przystanku autobusowym, choć… na autobus wcale nie czekała. Dopiero po chwili przyjechała tam po nią taksówka.

Miejmy nadzieję, że Kasia szybko znajdzie sposób, by odzyskać dobry humor i błysk w oku. Bo z uśmiechem bardzo jej do twarzy!

