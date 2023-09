Katarzyna Warnke przyłapana na spacerze z córką. Uważa się za słabą matkę?! Słowa aktorki szokują

Maciej Stuhr apeluje o pomoc dla bliskiej mu osoby. Sytuacja jest bardzo zła! "Przerzuty do kości"

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski wciąż nie mają rozwodu. Zaplanowana na wrzesień sprawa rozwodowa się nie odbyła. Nową datę wyznaczono na październik. I choć oboje z mężem ułożyli sobie życia na nowo – bo i Kasia, jak udało nam się ustalić, jest już w nowym związku – to aktorka nie jest już tak pogodna jak kiedyś.

Katarzyna Warnke o macierzyństwie

W jednym z ostatnich wywiadów Katarzyna Warnke szczerze wyznała, że pierwsze lata opieki nad dzieckiem są dla niej ciężkie.

- Było to dla mnie fizycznie wręcz bolesne - ściągnąć swoje życie do podstawowych czynności. Dla wielu kobiet jest to bolesne, ale nie ma społecznego przyzwolenia, żeby o tym mówić. Mamy być radosne i wiecznie zachwycone – powiedziała Kasia w rozmowie z „Wprost”.

Jak widać na najnowszych zdjęciach ze spaceru z Helenką, Kasia świetnie dogaduje się z córką. Jest dla niej bardzo czuła, bawi się, ale i pozwala Helence na samodzielność. A jednak aktorka surowo ocenia siebie jako mamę.

- Są ludzie lepiej ukształtowani ode mnie, żeby być rodzicem. Nie uważam siebie za mistrzynię. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby nie zaszkodzić mojemu dziecku, żeby czuło się bezpiecznie i jego potrzeby były zaspokojone. Nie buduje mnie bycie matką, średnio się z tym identyfikuję. Czemu tak się dzieje? Może za późno stałam się matką, a może winne są moje zainteresowania intelektualne? Dla mnie normą było, że miałam zawsze mnóstwo czasu dla siebie – wyznała Katarzyna Warnke.

Imponująca szczerość.

