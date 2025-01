Tuż po śmierci męża Ewy Bem Joanna Kurska zdradza kulisy spotkań w budynku TVP. O tym sie nie mówiło!

Nie żyje mąż Ewy Bem. Słynna artystka o śmierci Ryszarda Sybilskiego poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. W zeszłym roku para obchodziła 30-lecie małżeństwa. Wcześniej wiele lat żyli w związku nieformalnym. - Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył, musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia, Dindiku - napisała Ewa Bem. Ryszarda Sybilskiego poruszająco pożegnała także jego córka. Producenta wspominało też wiele ważnych postaci polskiego show biznesu, m.in. Krzysztof Ibisz. W szczególny sposób męża Ewy Bem pożegnała Joanna Kurska. Żona byłego prezesa TVP blisko współpracowała z Ryszardem Sybilskim.

O tych spotkaniach się nie mówiło. Mało kto zdawał sobie sprawę z zawodowych relacji łączących Joannę Kurską i producenta. Małżonka byłego prezesa TVP podkreśla, że śmierć Sybilskiego to "niewyobrażalna tragedia".

Tak mi przykro, największe wyrazy współczucia dla Rodziny Ryszarda Sybilskiego. Poznaliśmy się w Telewizji Polskiej, gdy byłam dyrektorem programowym. Spędziliśmy wiele godzin na rozmowach o produkcjach i projektach dających najlepszą ofertę dla Telewizji, którą podnosiliśmy z zapaści. To były profesjonalne spotkania, ale w atmosferze pełnej sympatii i zaangażowania, z poczuciem, by zrobić coś dużego, coś co nas poniesie. Największe dzieło Ryszarda Sybilskiego z naszych wspólnych czasów to oczywiście Stulecie Winnych. Oczko w głowie mojego męża. Wyjątkowa produkcja, wielki proces twórczy, pamiętam te rozmowy z mężem, mówił o procesie tworzenia jako o komunii twórczej. Serial powstał od podstaw, Ałbena Grabowska napisała książkę, scenariusz Ilona Łepkowska