Kilka dni po emisji wywiadu reportera "Super Expressu", w którym Marcin Prokop zaprosił Dodę, by wystąpiła na scenie "Dzień dobry TVN", głos w sprawie zabrała sama zainteresowana. Podczas instagramowego live'a odniosła się do słów prezentera, informując, że niebawem może być okazja do jej pojawienia się w śniadaniówce TVN-u.

- Kochani, no wiem, że Marcin Prokop zaprasza mnie do "Dzień dobry TVN", by zadać kłam tym pomówieniom, że niby mam tam bana od dziesięciu lat, że w ogóle jak mogłam się tak poczuć i wyimaginować sobie to w głowie. Oczywiście, bardzo chętnie, czekam na zaproszenie! 5 marca mam premierę nowego singla. Zapraszam do zaproszenia mnie. "Dzień dobry TVN", bądźcie słowni. 3, 4, 5, 6,7 - wybierzcie sobie - usłyszeliśmy,

I choć niewiele osób wierzyło, że sprawa będzie miała swój dalszy bieg, w piątek na Insta Stories "Dzień dobry TVN" pojawiło się krótkie oświadczenie!

TVN chce pogodzić się z Dodą?

- Hej, Doda! Widzimy się 3 marca u nas? Zapraszamy! - mogliśmy przeczytać na instagramowej relacji konta "Dzień dobry TVN", który oznaczył profil artystki.

Czy dojdzie do tej wizyty? Fani bardzo na to liczą! Tymczasem warto nadmienić, że kilka godzin później pracownicy "Pytania na Śniadanie" potwierdzili, że 5 marca Doda to u nich wykona premierowo nowy singiel "Zatańczę z aniołami"!

Myślicie, że przed Rabczewską kilka dni bardzo intensywnej pracy?

Sonda Czy Doda miała rację podczas gali na Bestsellerach Empiku? Tak Nie Prawda leży po środku