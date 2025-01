O śmierci filmowca poinformowało TVP3. Operator miał 86 lat. Na swoich profilach wspomnienia opublikowali m.in Krystyna Janda i Jerzy Antczak.

Wojtuś Król, ikona łódzkiej telewizji przeniósł się do tego lepszego świata. Mówić o jego geniuszu byłoby nietaktem. Posiadał on bowiem dar jakby z innej planety, gdzie nie obowiązują prawa grawitacji, który ciężkiego potwora, półtonową kamerę zmieniał w rękach Wojtusia niemal w skrzydła motyla! A obiektyw wyczarowywał obrazy o doskonałości absolutu. Miałem to wielkie szczęście pracować z Wojtusiem przez sześć lat w łódzkim teatrze popularnym, gdzie jego geniusz obrazu pozwolił mi stworzyć 23 teatry telewizji o niezwykle wysmakowanych jego zdjęciach.