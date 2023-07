Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Pełna lista uczestników 19. edycji

Uczestnicy 19. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zjawili się niedawno na tajnym spotkaniu. Pojawili się tam: aktorka Magdalena Kumorek (44 l.) - "Samo życie", "Przepis na życie", aktor Jakub Gąsowski (28 l.), którego ojciec do niedawna prowadził show razem z Maciejem Dowborem, Nick Sinckler (43 l.), amerykański piosenkarz nie ukrywający swojej homoseksualnej orientacji seksualnej, Jagoda Szydłowska - zwyciężczyni castingu, Pola Gonciarz (25 l.) - aktorka znana z "Na dobre i na złe", Ewelina Flinta (44 l.) - wokalistka znana z pierwszej edycji "Idola", aktor Marcin Januszkiewicz (36 l.) - to on musiał pracować jako kurier i Kuba Szmajkowski (21 l.), młody wokalista znany z The Voice Kids i zespołu 4Dreamers.

Na profilu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na razie nie pojawiła się wizytówka Magdaleny Kumorek, która już kilka dni temu została ujawniona przez serwis Wirtualmenedia.pl. 19. edycja wokalnego show Polsatu ruszy po wakacjach. W odróżnieniu od poprzedniego sezonu, nastąpiła zmiana głownego choreografa. Krzysztofa "Krisa" Adamskiego zastąił Maciej Zakliczyński znany z "Tańca z gwiazdami".

Krzysztof Ibisz jako Verka Serduchka. Historyczny występ w Twoja Twarz Brzmi Znajomo