"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To on zastąpi Wiśniewskiego i Skrzynecką!

18. sezon muzycznego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" rusza już w marcu. Tym razem ekipa programu wejdzie na plan bardzo późno, ponieważ nowemu dyrektorowi programowemu zachciało się wprowadzać zmiany. Nie dość, że Piotra Gąsowskiego zastąpi Maciej Rock, to w panelu jurorskim nie zobaczymy ani Katarzyny Skrzyneckiej, ani Michała Wiśniewskiego. Widzowie wprawdzie wyrazili już swoje zażenowanie całą sytuacją, więc pytanie, czy Paweł Domagała sprosta im oczekiwaniom i godnie zastąpi aktorkę oraz muzyka Ich Troje.

Paweł Domagała trzecim jurorem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo!"

Paweł Domagała dołącza do ekipy programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wybór tak docenianego w przemyśle muzycznym gwiazdora mocno zaskakuje, ponieważ nie starał się rozwijać kariery, biorąc udział w różnych programach telewizyjnych. Nie jest też znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, ani wdawania się w publiczne afery.

- Ekipie bardzo zależało, by znaleźć jurora, który będzie nie tylko lubiany, ale i merytorycznie przygotowany do oceniania popisów uczestników. Z Pawłem nie ma wątpliwości, że ma mandat do tego. Faktycznie, nie da się ukryć, że Domagała, który jest zarówno aktorem, jak i wokalistą, zna się na rzeczy - donosi Pomponikowi pracownik Polsatu.

Paweł Domagała to nie tylko doceniany muzyk, ale również aktor. Prywatnie to natomiast spełniony mąż Zuzanny Grabowskiej, córki Andrzeja Grabowskiego, z którą ożenił się 25 maja 2013 roku.

