Konia z rzędem temu, kto by przewidział kilka lat temu, gdy Szymon Hołownia wkraczał do polityki, że w 2023 roku prezenter będzie dzierżył laskę marszałkowską. Co więcej, nowemu marszałkowi udała się rzecz do tej pory niespotykana. Posiedzenia sejmu zaczęła śledzić młodzież, oglądalność prowadzonych przez niego debat wzrosła o kilkaset procent, a nagrania politycznych przepychanek na sali sejmowej biją rekordy wyświetleń na You Tube.

Czyżby ten sukces zachęcił innych celebrytów do walki o polityczne stołki. Według doniesień wśród potencjalnych kandydatów na prezydenta mogą znaleźć się osoby niekoniecznie związane dotychczas z polityką. Coraz głośniej mówi się o potencjalnym starcie Krzysztofa Stanowskiego, Marcina Najmana, Mai Staśko, a ostatnio również Doroty Gawryluk. Czy dziennikarze, sportowcy czy nawet aktywiści mają szansę? Wielu już próbowało, choć nieco skromnej - zsiadali w sejmowych ławach i sejmikach samorządowych.

Tych celebrytów skusiła polityka. Jedni odpadli w przedbiegach, inni działają do dziś

W Sejmie RP zasiadali muzycy - m.in. Paweł Kukiz, Liroy czy Krzysztof Cugowski, sportowcy - Jagna Marczułajtis-Walczak, Małgorzata Niemczyk, Andrzej Szewiński czy Paweł Papke, aktorzy - Dominika Chorosinska nawet przez kilka kadencji. Artyści chętnie udzielają się także w samorządach - Anna Mucha, Dorota Stalińska, Katarzyna Bujakiewicz czy Andrzej Precigs wybrali działalność na rzecz lokalnej społeczności. Kto ze znanych związał się z polityką, choćby na krótko, a kto odpadł w przedbiegach. Sprawdźcie w naszej galerii na górze strony. W galerii pod tekstem znajdziesz znane osoby, które wg doniesień właśnie planują swoje wejście do świata polityki.

Galeria: Celebryci marzą o rządzeniu Polską?