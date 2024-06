Tydzień temu pogrzeb, a teraz to. Syn Rewińskiego przerwał milczenie

Potężne zamieszanie wokół partnera Małgorzaty Tomaszewskiej! Co ze ślubem byłej gwiazdy TVP?

Łzy napływają do oczu

Janowski wraca do „Jaka to melodia?” ? Mamy komentarz Rafała Brzozowskiego!

Co dalej z Brzozowskim?

Dagmara Kaźmierska dalej tańczy. Urządza sobie drugi "Taniec z gwiazdami"? Nie potrzebuje do tego Polsatu

Janusz Rewiński nie żyje

Janusz Rewiński zmarł 1 czerwca 2024 roku, w wieku 74 lat. O jego odejściu w mediach społecznościowych poinformował starszy syn aktora, Jonasz. Zdradził przy tym, że artysta zmagał się z ciężką chorobą. "Pożegnanie, którego miało nie być. 1 czerwca Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło" - napisał mężczyzna.

Pogrzeb aktora odbył się 7 czerwca. Słynny satyryk został pochowany na lokalnym cmentarzu w warszawskiej Radości. W trakcie pogrzebu odczytany został także specjalny list od Andrzeja Dudy. Już na koniec części "kościelnej" pogrzebu młodszy syn Janusza Rewińskiego - Aleksander wygłosił wzruszające przemówienie, w którym wspomniał zmarłego ojca. "Za dobre wyniki w szkole dostawałem prezenty. Kiedyś dostałem biografię Ireny Kwiatkowskiej i wieczne pióro, z dedykacją. (...) Jak będziesz starym piernikiem, zostań malarzem albo muzykiem... Jestem muzykiem" - mówił.

Poruszający wpis syna Janusza Rewińskiego

Aleksander Rewiński związał się ze światem artystycznym, jednak w przeciwieństwie do ojca zamiast aktorstwa wybrał muzykę. Po zakończeniu nauki na akademii muzycznej zaczął rozwijać swój talent jako profesjonalny śpiewak operowy. Dziś jest cenionym tenorem. Tydzień po pogrzebie opublikował emocjonalny wpis, w którym poruszył kwestię bycia artystą w czasie, gdy równocześnie zmaga się z żałobą.

"Gdyby ktoś zapytał mnie, dlaczego zawód artysty jest niby taki trudny, to odpowiedziałbym, że właśnie dlatego. W okresie żałoby emocje i uczucia biorą górę, a grafik koncertowy zmusza do przechodzenia ponad wszystkim i wymaga bycia na 99.9 procent na scenie... Śpiewak klasyczny to ponoć tzw. zawód doskonały. Ale czy na pewno i za jaką cenę?" - zapytał retorycznie Aleksander Rewiński.

Zobacz również: Pazura dopiero teraz zdradził, czemu nie pojawił się na pogrzebie Rewińskiego

Ostatnie pożegnanie Janusza Rewińskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tadeusz Drozda wspomina swoją ostatnią rozmowę z Januszem Rewińskim