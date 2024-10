Tyle zarobi Maciej Dowbor. To nie przelewki. Ujawniona kwota zwala z nóg

Maciej Dowbor przez wiele lat dawał z siebie wszystko, pracując w Polsacie. W połowie czerwca nagle oznajmił, że odchodzi ze stacji, z którą był związany aż przez dwie dekady! Jego decyzja zaskoczyła widzów, którzy zastanawiali się, co mogło być powodem rozstania z pracodawcą. W lipcu Dowbor poinformował, że to było nieuniknione.

Brakowało mi adrenaliny związanej z czymś nowym, co będzie powodowało dreszczyk emocji. Czułem się super bezpiecznie i miałem super strefę komfortu. A ja bym chciał poczuć adrenalinę i tą niepewność. No i fakt, że od 20 lat pracowałem z tymi samymi ludźmi, których bardzo lubię, ale chciałbym poczuć coś nowego - opowiadał w rozmowie z Jastrząb Post.

Niedługo później z szerokimi ramionami przyjęła go konkurencja Polsatu - TVN, a niedawno okazało się, że prezenter dostanie kolejną fuchę.

Maciej Dowbor z nową fuchą w TVN-ie. Będzie musiał nauczyć się tańczyć? Ile zarobi?

Maciej Dowbor obecnie jest prezenterem "Dzień dobry TVN", ale to nie koniec jego zadań. Już niebawem zobaczymy go w kolejnej edycji kultowego programu, dzięki któremu wybiła się np. Ida Nowakowska. Mowa oczywiście o "You Can Dance". Show przed laty prowadziły najpierw Kinga Rusin, a później Paricia Kazadi.

Obie panie miały dryg do tańca, co podobno jest wymagane u gospodarzy tego formatu. Dowbor, jak się plotkuje, podobnych umiejętności nie posiada. Będzie musiał nauczyć się tańczyć?

Dowbor nienawidzi tańczyć i trudno jest mu wyobrazić sobie jakieś pląsy na scenie. Zawsze marudzi przy takich okazjach, zwłaszcza, gdy sam jest wystawiony na ocenę. A tu musiałby sam zaprezentować swoje umiejętności - format wymaga, że prowadzący też musi potańczyć. Dowbor liczył, że dostanie "bezpieczniejszy" show "Mam talent", ale TVN wykalkulował, że "You Can Dance" spocznie na barkach Maćka - informuje źródło serwisu ShowNews.

Na jakie pieniądze może liczyć Dowbor? Według ShowNews mowa aż o 250 tys. zł za jeden sezon "You Can Dance".

Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu. Ludzie załamani. Błyskawiczna reakcja stacji!