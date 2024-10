Katarzyna Dowbor komentuje nową fuchę syna. Nie przebierała w słowach

Bardzo się cieszę, że wreszcie dano mu możliwość rozwoju, bo uważam, że potencjał jest wielki. Cudownie, że stacja go docenia. Bardzo to ważne, bo jest w takim wieku – dojrzałym – wiele już potrafi. Do tego wszystkiego ma spore doświadczenie zawodowe, więc czas najwyższy, żeby wykorzystać jego umiejętności. Dobry prezenter posiada umiejętność reagowania na sytuacje nieplanowane, kiedy jest ten moment, że nie wszystko zgadza się z tym, co było w scenariuszu. Ma swoje własne uwagi, obróci to w żart. Maciek w tym jest naprawdę bardzo dobry. To trudny zawód i trzeba go po prostu umieć. Myślę, że Maciek sobie z tym świetnie radzi. Tym bardziej sprawdzi się to w programie rozrywkowym. Trzymam za niego kciuki.