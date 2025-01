Tylko u nas! Niepokojące wyznanie Piaska! Jego koniec jest przesądzony?

Piasek jest przesądny i wierzy, że jego los jest już gdzieś zapisany!

Andrzej Piaseczny jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej sceny muzycznej od wielu lat. Ma ogromne grono fanów, a kobiety wzdychają do niego do dzisiaj, bo jest niezwykle czarującą osobą. Piasek jakiś czas temu ujawnił, że jest w związku z mężczyzną i takie są jego preferencje. Ale w niczym mu to nie przeszkodziło i fanki wzdychają dalej! W wywiadzie dla "Super Expressu" gwiazdor otworzył się i zdradził nieco więcej także o swoich preferencjach duchowych. Okazuje się, że Piasek jest przesądny!

Piasek wierzy w numerologię

W wywiadzie z Iwoną Janczewską z "Super Expressu" Andrzej Piaseczny przyznał się do niecodziennych rutuałów, które "chronią" go, zanim wyjdzie na scenę. Na przykład gdyby mu upadła kartka z tekstem, to musi ją przydepnąć. Inaczej mógłby zapomnieć słów, które ma wyśpiewać. Ale to dopiero początek duchowych rozważań Piaska. Okazuje się, że artysta jest przesądny i wierzy w to, że jego koniec jest "gdzieś tam" przesądzony.

Andrzej Piaseczny: Jestem troszkę przesądny i traktuję to jako swój koloryt życiowy, uśmiechając się do tego, a nie czyniąc z tego wielkiej kwestii. (...) Ja sobie wybieram przesądy, którym hołduję, a inne po prostu pomijam. IJ: Czy czyta pan horoskopy? AP: Nie! Ale co innego numerologa, numerologia odrobinę tak... IJ: Czyli los zapisany bardziej w dacie urodzenia? AP: Myślę sobie, że... Teraz dobieram słowa... Myślę sobie, że jest jakiś plan w tej naszej rzeczywistości. Jedni mówią, że to Bóg, inni, że Wielki Wybuch, albo cokolwiek innego. Myślę sobie, że oczywiście kształtujemy nasze życie i wybieramy drogi, którymi kroczymy. Może jednak, kusi mnie, żeby powiedzieć, że gdzieś tam może początek i koniec jest znany? - Jest? Czyli? - Czyli jest. A już państwo doprowadzajcie swoje głowy do wysiłku, bo prawdopodobnie macie podobne przemyślenia.

Andrzej Piaseczny oczywiście mówił też o tym, że między tym przesądzonym początkiem i końcem, jest niezwykle ważny środek, na który mamy wpływ. Jak realizować swoje marzenia, według Piaska?

Jak Piasek traktuje marzenia?

Marzenia trzeba ścigać! Mam taki charakter, że traktuję je bardziej jako projekty życiowe. "Marzenia" to jest dla mnie coś niedoścignionego, a to co sobie zaplanujemy i jakoś powolutku realizujemy, to jest namacalne.

"Musi nadejść odpowiedni czas"

Do swoich projektów życiowych Piasek podchodzi filozoficznie. Uważa, że wszystko, co ma się wydarzyć, to się wydarzy, tylko w swoim czasie. Jako przykład podał swoją rozmowę z pianistą, którego spotkał po raz kolejny na koncercie "Sylwester z Dwójką".

Zagadywałem do niego, słuchaj, to wszystko się wydarzy, tylko musi nadejść odpowiedni czas.

Całą rozmowę Piaska z "Super Expressem" możesz zobaczyć w złączonym do tego tekstu wideo. Prawda, że gwiazdora z tej strony jeszcze nie znaliście?

