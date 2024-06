Tylko u nas! Wiemy, za kogo wyszła Weronika Książkiewicz. Aktorka potwierdza. To znany biznesmen

Wiemy, co Marzena Kipiel-Sztuka naprawdę robiła w Niemczech. Nazywali ją Maryją!

Weronika Książkiewicz wzięła ślub. Wiemy, kto został jej mężem

Weronika Książkiewicz o swoim podwójnym ślubie opowiedziała w rozmowie z TVP. - Podzielę się czymś, o czym jeszcze głośno nie mówiłam. Oficjalnie nikt jeszcze nie wie. Jestem szczęśliwą mężatką - wyjawiła. - Stało się to całkiem niedawno. Wzięliśmy ślub we wrześniu, pierwszy - taką ceremonię duchową. A teraz w marcu cywilną, w dniu moich urodzin - dodała Weronika Książkiewicz, która przed laty związana była ze zmarłym niedawno Krzysztofem Latkiem. Ma z nim 14-letniego syna Borysa. Aktorka nie ujawniła, kto został jej mężem. Wyśledziliśmy jednak, że to biznesmen, który prowadzi prężnie działającą firmę budowlaną. Na rozgłosie mu nie zależy.

Tylko w rozmowie z "Super Expressem" Weronika Książkiewicz potwierdziła, kim jest jej mąż. - Jestem szczęśliwa. Potwierdzam. Moim mężem jest Heskel Nathaniel - powiedziała nam aktorka. - Dziękuję za gratulacje - dodała, gdy pogratulowaliśmy jej zamążpójścia.

ZOBACZ WIĘCEJ: Ale nowina! Weronika Książkiewicz wzięła podwójny tajny ślub z tajnym mężem! Pokazała obrączkę

Tak wyglądał ślub Weroniki Książkiewicz

W głosie aktorki słychać szczęście. I choć stara się być tajemnicza, portal Świat Gwiazd dotarł do szczegółów obu niedawnych ceremonii. - Symboliczny ślub wzięli we wrześniu w Izraelu, ale związek sformalizowali dopiero 21 marca, w dniu 43. urodzin Weroniki. Towarzyszyli im tylko najbliżsi przyjaciele i rodzina. To była kameralna uroczystość - powiedziała informatorka portalu.