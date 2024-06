Weronika Książkiewicz ślub. "Jestem szczęśliwą mężatką"

Weronika Książkiewicz wzięła ślub. A nawet dwa! Obie imprezy były tajne, ale aktorka w końcu zdradziła prawdę o zmianie stanu cywilnego. Tajny natomiast pozostaje mąż Weroniki Książkiewicz. Gwiazda o swoim podwójnym ślubie opowiedziała w rozmowie z TVP. - Podzielę się czymś, o czym jeszcze głośno nie mówiłam. Oficjalnie nikt jeszcze nie wie. Jestem szczęśliwą mężatką - wyjawiła. - Stało się to całkiem niedawno. Wzięliśmy ślub we wrześniu, pierwszy - taką ceremonię duchową. A teraz w marcu cywilną, w dniu moich urodzin - dodała Weronika Książkiewicz, która przed laty związana była ze zmarłym niedawno Krzysztofem Latkiem. Ma z nim 14-letniego syna Borysa. Mąż Weroniki Książkiewicz pozostaje tajny.

Szczegóły ślubu Weroniki Książkiewicz. Kim jest jej mąż?

Co nieco zdradziła portalowi Świat Gwiazd znajoma Weroniki Książkiewicz. - Symboliczny ślub wzięli we wrześniu w Izraelu, ale związek sformalizowali dopiero 21 marca, w dniu 43. urodzin Weroniki. Towarzyszyli im tylko najbliżsi przyjaciele i rodzina. To była kameralna uroczystość. Aż dziwne, że nikt od tego czasu nie zauważył, że na palcu Weroniki jest obrączka. Nigdy nie ukrywała jej na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych - zwróciła uwagę rozmówczyni serwisu. Na razie nie zanosi się na to, że Weronika Książkiewicz pokaże się publicznie ze swoim mężem. - Weronika nie chce ujawniać jego tożsamości. Znają się od kilku lat. Jej mąż prowadzi firmę, która bardzo dobrze prosperuje i nie zależy mu na rozgłosie - zaznaczyła znajoma aktorki. Panie młodej i jej mężowi życzymy szczęścia na nowej drodze życia.

