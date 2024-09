Uczestniczka "Top Model" zaskakuje nowym utworem! Julia Urbańska podbije polski rynek muzyczny?

Nowy singiel Julii Urbańskiej "Letnia euforia" to autentyczna historia o rozstaniu, która ukazuje wszystkie jego etapy - od smutku, przez szaleństwo, aż po akceptację i odnalezienie wolności. To numer dla wszystkich dziewczyn, które stawiają siebie na pierwszym miejscu, mimo że bywa to trudne.

Do utworu powstał teledysk, w którym główną rolę odgrywa Julia, skupiając się na własnej przemianie. To symboliczne przedstawienie odcięcia się od dawnych emocji i dawnej wersji siebie. Warto zwrócić uwagę na dziewczynę, która tańczy w klubie, co jest nawiązaniem do przeszłości artystki. To delikatna wskazówka, że ten etap jej życia również dobiegł końca.

Muzyka jest dla Julii sposobem na wyrażanie swoich historii i uczyć, nie do końca wprost. Wierzy, że to, czego słuchamy, mówi wiele o nas samych.

Przeczytaj także: Bliźniaczki z "Gogglebox. Przed telewizorem" pożegnały się z widzami. Znikają z anteny TTV

Taneczna przeszłość Julii Urbańskiej

Julia to również zawodowa tancerka. Brała udział w licznych turniejach i mistrzostwach tanecznych, wielokrotnie zdobywając miejsca na podium. Jednym z jej sukcesów jest 8. miejsce na Mistrzostwach Polski w 2023 roku.