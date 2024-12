Na początku 2023 roku w mediach pojawiła się bardzo smutna wiadomość. Mateusz Murański nie żyje - tak brzmiało wiele nagłówków na portalach oraz w mediach społecznościowych. Mężczyzna był jednym z najpopularniejszych polskich freak fighterów. Popularność i uznanie fanów zdobył również jako aktor. Grał w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Fani mogą kojarzyć go również z filmu "IO" Jerzego Skolimowskiego, który został nominowany do Oscara.

10 grudnia 2024 roku Mateusz Murański obchodziłby 30. urodziny. Gwiazdor przed śmiercią był zaręczony z Karoliną Wolską, która w tym ważnym dniu dodała na Instagramie emocjonalny wpis. Jej słowa chwytają za serce.

Karolina Wolska w swoim poście zaczęła zastanawiać się, jak wyglądałby ten dzień, gdyby Mateusz wciąż żył. Kobieta wyjawiła, że niezwykle trudno jest jej się pogodzić z tym, że jej ukochany nie żyje.

Dzisiaj kończyłbyś 30 lat... Mati serce moje... Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych... W szczęśliwym życiu pewnie ten dzień zacząłby się od kawy i śniadania do łóżka... Jednak los chciał inaczej... Do tej pory nie rozumiem i pewnie nigdy nie zrozumiem dlaczego? To pytanie jest ze mną codziennie... Codziennie wstaję i mówię sobie, chociaż wiem, jak to okrutnie brzmi, ale nie dla mnie... To jeden dzień krócej do spotkania z tobą... Nie ważne ile minie czasu... Rok, dwa, trzy... Gdy odchodzi ktoś, tak bliski sercu, tracisz cząstkę siebie na zawsze... - napisała wyraźnie wzruszona kobieta.