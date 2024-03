Kto by pomyślał!

Zofia Zborowska i jej mąż nie obchodzą Wielkanocy. "Dla nas jest to po prostu śniadanie"

Ulubienica widzów odpadnie dziś z "Tańca z gwiazdami"? Bukmacherzy nie mają wątpliwości

Przed nami czwarty już odcinek "Tańca z gwiazdami". W połowie tygodnia, gdy uczestnicy ćwiczyli już choreografie do niedzielnego odcinka, dostali z produkcji niepokojący komunikat. "Niestety, to prawda! Bardzo złe wieści dla uczestników "Tańca z Gwiazdami"! Już teraz sprawdź, co się stanie w najbliższym odcinku!" - brzmiała zapowiedź. Okazało się, że z show pożegnają się aż dwie pary. "Dzisiaj uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" dowiedzieli się, że w najbliższym odcinku opadnie nie jedna, a dwie pary..." - czytamy.

Beata Olga Kowalska była przerażona wiadomością, ale pocieszała się, że jeśli to ona odpadnie, nie będzie w tym osamotniona. - Jest ryzyko. Ale z drugiej strony, chyba raźniej, jak się odpada z kimś - powiedziała. I to właśnie gwiazda "Rancza" - zdaniem bukmacherów - pożegna się dziś z programem. Kto jeszcze nie ma szans na Kryształową Kulę? "Fakt" sprawdził, że los aktorki podzieli dziś Krzysztof Szczepaniak. To jednak nie koniec. Zdaniem ekspertów Kamil Baleja nie może czuć się bezpiecznie... Kto faktycznie odpadnie z "Tańca z gwiazdami" dowiemy się już dziś wieczorem. Za wszystkich trzymamy kciuki!

Dagmara Kaźmierska na gorąco po "Tańcu z gwiazdami"! Mówi o Conanie i Jacku! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.