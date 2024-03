Bardzo złe wieści dla uczestników "Tańca z Gwiazdami". Są załamani. Produkcja już zdecydowała

deck 16:45 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Uczestnicy programu "Taniec z Gwiazdami" są załamani. Właśnie dotarły do nich złe wieści od produkcji programu. Osoba z Polsatu pojawiła się na treningach gwiazd, by przekazać im informacje o tym, co wydarzy się w kolejnym odcinku. To niestety bardzo przykra niespodzianka. Sprawdźcie, co stanie się w "Tańcu z Gwiazdami".