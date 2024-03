Uwaga! Daniel Olbrychski po 9 latach znowu za kółkiem. 79-letni aktor zrobił prawo jazdy! Wiemy, jak mu poszło

Daniel Olbrychski po 9 latach znów jeździ samochodem

W 2015 roku Daniel Olbrychski został zatrzymany przez policję podczas rutynowej kontroli. Aktor jechał autem ze swojego domu do oddalonej o około dwa kilometry stajni. Niestety, okazało się, że był nietrzeźwy. Przekonywał, że alkohol w jego organizmie to pozostałość z poprzedniego dnia, bo wypił z żoną butelkę wina do kolacji. Od razu przyznał się do błędu. - Dwa kieliszki za dużo wina poprzedniego dnia, to nie należy ruszać samochodu, tylko iść do stajni piechotą. Ja się biję w piersi – powiedział i pokornie przyjął sądową karę – łącznie 10 tys. zł grzywny i utratę prawa jazdy na 3 lata. - Przestrzegam wszystkich innych przed podobną decyzją, że jeśli się rano czuje, że jest wszystko w porządku, tym niemniej nie należy ruszać samochodu. W wieku lat 70 zapamiętam tę nauczkę na całe życie - powiedział aktor w rozmowie z radiem RMF.

Olbrychski zrobił prawo jazdy. "Dobrze mu poszło"

Choć stracił prawo jazdy na 3 lata, nie wsiadał za kółko przez blisko 9 kolejnych lat. Jeździł tylko konno lub na motocyklu. Jakież było nasze zdziwienie, gdy w miniony weekend zobaczyliśmy, jak aktor podjeżdża samochodem pod stadninę koni pod Warszawą. Skontaktowaliśmy się z jego żoną, która jeszcze kilka lat temu w rozmowie z „Super Expressem” mówiła, że pan Daniel nie wsiądzie już za kółko, bo musiałby ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy. A do tego raczej się nie palił. Jak widać, zmienił zdanie.

- Owszem, mąż kilka miesięcy temu zrobił prawo jazdy – powiedziała "Super Expressowi" pani Krystyna Demska-Olbrychska (69 l.). Okazuje się, że gwiazdor świetnie przygotował się do egzaminu. - Dobrze mu poszło. Zdał z pozytywnym wynikiem – cieszy się pani Krystyna, która nie będzie już musiała wszędzie wozić męża.

