Viki Gabor i Roxie Węgiel mają konflikt?! Od wzajemnych przytyków aż iskrzy. Dogryzają sobie publicznie

Roksana "Roxie" Węgiel zwyciężyła "The Voice of Poland", a później dała Polsce pierwszą w historii wygraną w konkursie Eurowizja Junior. Nikt się nie spodziewał, że Wiktoria "Viki" Gabor powtórzy ten sukces drugi rok z rzędu, a jednak tak się właśnie stało i Polska znów zatriumfowała podczas dziecięcej odsłony Eurowizji. Wydawać by się mogło, że dziewczyny mają więc wiele wspólnego. Obie dorastały w blasku fleszów i kamer, choć nieco inaczej - pod względem muzycznym - pokierowały swoją karierą. Do tej pory wszyscy sądzili, że Węgiel i Gabor nieźle się dogadują, lecz ostatnie wypowiedzi nastoletnich artystek dają sporo do myślenia. Zaczęło się od Viki Gabor, która podczas wywiadu w "Wirtualnej Polsce" stwierdziła, że tworzy muzykę i to za nią chce być zawodowo rozliczania. - Nie chciałabym promować bielizny czy coś - dodała, uderzając tym samym w Roxie Węgiel, która w tamtym okresie reklamowała właśnie bieliznę. Teraz, gdy Węgiel zagościła w tym samym programie "WP", została zapytana o wypowiedź koleżanki. Chyba nikt się nie spodziewał takiej odpowiedzi 19-latki. Aż zaiskrzyło! Szczegóły poniżej.

Roxie Węgiel i Viki Gabor dogryzają sobie publicznie. "Nie słyszałam ostatnio żadnych nowości"

Roksana Węgiel została zapytana w "Wirtualnej Polsce" o to, czy zabolały ją słowa Viki Gabor dotyczące muzyki i promowania bielizny, które ewidentnie nawiązywały do tego, co w tamtym okresie robiła świeżo upieczona żona. 19-latka z przekąsem zarzekała się, że zupełnie jej te słowa nie zabolały, choć dalsza część wypowiedzi każe sądzić co innego.

- Tylko niech będzie konsekwentna w swoich słowach. Jest rozliczana ze swojej muzyki. (...) Mnie muzycznie idzie całkiem nieźle, więc niech każdy zajmie się sobą, niech każdy będzie rozliczany za to, z czym się utożsamia. Ja nie słyszałam ostatnio żadnych chyba nowości od Viki, więc czekam - podsumowała Roxie Węgiel z kąśliwym uśmieszkiem.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że tego typu uwaga była celowa, choć jednocześnie nie bez racji. Roksana, mimo wielu hucznych wydarzeń w życiu prywatnym, faktycznie nie zwalnia tempa muzycznie. Wydaje nowe piosenki, ostatnio podjęła współpracę z Marylą Rodowicz. Tymczasem o Viki Gabor jest nieco ciszej, nie licząc skandali, w których niedawno uczestniczyła. Ciekawe, czy Węgiel doczeka się kolejnej odpowiedzi koleżanki po fachu. Będziemy się temu przyglądać.

