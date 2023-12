Śmierć gwiazdora TTV budzi wątpliwości. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Gabriela Seweryna

Jak informował "Super Express" - prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Gabriela Seweryna. "Prokuratura Rejonowa w Głogowie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Gabriela S. w dniu 28 listopada 2023 roku w Głogowie. W zakresie ustalenia przyczyny zgonu , po przeprowadzonej sekcji zwłok, oczekuje się jeszcze na wyniki badań dodatkowych, które wraz z wynikami sekcji zwłok pozwolą wypowiedzieć się biegłym lekarzom o przyczynie zgonu Gabriela S. Śledztwo jest w toku" - tłumaczy nam Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

W mieszkaniu Gabriela Seweryna doszło do włamania. Siostra ujawnia, co zniknęło!

Do prokuratury trafiła także inna sprawa związana z głogowskim projektantem. Jak wyznała jego siostra w rozmowie z Pudelkiem, doszło do włamania do mieszkania Gabriela Seweryna. - Mogę potwierdzić, że było włamanie, ale nic więcej w tym momencie nie mogę powiedzieć. Sprawa jest zgłoszona do prokuratury - powiedziała. - Zginęły tylko cenne ubrania Gabrysia, a pozostałe rzeczy nie zostały ruszone. To może świadczyć o tym, że sprawcy wiedzieli, co znajdą w mieszkaniu i w jakich miejscach. Potwierdzam również konieczność wymiany zamków. Pierwszy raz zrobiliśmy to dzień przed pogrzebem, aby wziąć z mieszkania rzeczy do pochówku. Musieliśmy to zrobić, bo nie otrzymaliśmy kluczy do mieszkania od Pana Kamila, pomimo wielu próśb. Drugi raz wymienialiśmy już po włamaniu. Zamki musieliśmy wymieniać również w warsztacie - wyjawiła.