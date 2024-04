Tak choroba zmieniła naszego wielkiego mistrza. Syn pokazał zdjęcie z jego urodzin

Waldemar Marszałek w czasie swojej zawodniczej kariery wielokrotnie ulegał ciężkim wypadkom, w tym przeżył śmierć kliniczną po bardzo groźnym wypadku, podczas zawodów pod Berlinem na jeziorze Gatow w 1982 roku. Jego syn Bartłomiej goszcząc u Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero, powiedział, że tata cierpi z powodu choroby motorycznej. W mediach społecznościowych pochwalił się najnowszym zdjęciem ojca, z jego 82. urodzin. - Dzisiaj 82. urodziny mojego kochanego Taty Waldemara Marszałka❤️. Kocham Cię, mistrzu, i chcę Tobie podarować najpiękniejszy prezent - zdrowie Twojej ukochanej wnuczki Malwinki. Jeżeli możecie pomóc mi zrealizować ten cel - z całego serca dziękuję - napisał.

Bartek Marszałek trzyma na rękach swoją 1,5-roczną córeczkę Malwinkę, która choruje na bardzo rzadką i ciężką chorobę - zespół Retta. Właśnie trwa zbiórka pieniędzy na jej bardzo drogie leczenie. Znany motorowodniak przyznał, że łącznie może to być nawet... 17 milionów złotych. Jego córka musi przyjmować specjalny lek, po który Marszałek lata co miesiąc do Stanów Zjednoczonych. Syrop musi być przetrzymywany w stałej i niskiej temperaturze. Jego koszt to 10 300 dolarów tygodniowo, co. roczne daje 2,2 mln złotych. Malwinka ma go przyjmować jeszcze przez minimum 2,5 roku. Potem jako 4-latka przejdzie specjalną terapię genową, która kosztuje kolejne 3 miliony dolarów.

W tym celu na stronie siepomaga.pl uruchomiono dwie zbiórki. Ta prowadzona przez Bartka zebrała już 2,7 miliona złotych. Specjalną skarbonkę uruchomiono także dzięki Kanałowi Zero. Po programie z Krzysztofem Stanowskim udało się już zebrać ponad 1,8 miliona złotych (stan na niedzielę, 14 kwietnia, godz. 8:00). Osoby, które dodzwoniły się Kanału Zero i wsparły zbiórkę będą mogły przejechać się z Bartkiem jego łódką, która może osiągnąć nawet 250 km/h, po Zalewie Zegrzyńskim.

Dzisiaj 82. urodziny mojego kochanego Taty Waldemara Marszałka❤️. Kocham Cię, mistrzu, i chcę Tobie podarować najpiękniejszy prezent - zdrowie Twojej ukochanej wnuczki Malwinki. Jeżeli możecie pomóc mi zrealizować ten cel - z całego serca dziękuję https://t.co/3lyrVLsl9o 🙏🏼 pic.twitter.com/B74NuGtmsG— Bartek Marszałek (@BartekMarszalek) April 13, 2024