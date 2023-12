Quiz. Rozpoznaj polskiego aktora po zdjęciu. Kozaki zdobędą co najmniej 8 punktów!

Izabella Krzan w starciu z nową władzą TVP! Wiemy, co dalej z show "Koło fortuny". Aż wstrzymaliśmy oddech

To ulubienica widzów

Piotr Zemła, członek Izby Adwokackiej w Warszawie i wspólnik warszawskiej kancelarii prawnej Zemła Szymański Adwokaci, został nowym prezesem rady nadzorczej TVP. To jedno z pierwszych nazwisk, które poznaliśmy w ramach prowadzonych zmian w mediach publicznych. Kiedy Zemła zjawił się w siedzibie TVP po raz pierwszy, wywołał ogromne emocje, a jego "starcie" z posłami PiS w budynku obejrzały tysiące osób w mediach społecznościowych. Z nagrania zamieszczonego w serwisie X (dawniej Twitter) można wywnioskować, że Piotr Zemła ze spokojem podchodził do ataków, które w jego stronę kierowano. Odpowiadał nawet na pytania pracowników TVP, którzy siłą wtargnęli do jego gabinetu w późniejszym czasie. Choć z drugiej strony prawica nie zostawia na nim suchej nitki i uważa, że został powołany na swoje stanowisko bezprawnie. W sieci pojawiło się też wiele informacji na temat Piotra Zemły, a ten postanowił w osobliwym oświadczeniu zdementować kilka z nich.

Ważne oświadczenie nowego prezesa rady nadzorczej TVP. Piotr Zemła: "Nie ważę 150 kg"

Wpis, który Piotr Zemła zamieścił w serwisie X, polubiło już ponad 12 tysięcy osób. Po roku nieobecności w tym serwisie prezes rady nadzorczej TVP uruchomił się na nowo, by zamieścić ważne oświadczenie w sprawie informacji, jakie na jego temat pojawiały się w opinii publicznej.

- Trzy kwestie: nie byłem ministrantem, nie byłem czyścicielem kamienic, nie ważę 150 kg. Dobrej nocy! - napisał Piotr Zemła na dawnym Twitterze.

Jego wpis spotkał się z falą komentarzy. Większość osób z uśmiechem przyjęła jego żartobliwe oświadczenie, odnoszące się do obelg, które wobec niego stosowano. Ale są też głosy, że to niepoważne zachowanie. A jakie jest Twoje zdanie? Zagłosuj w naszej sondzie.

Zobacz galerię zdjęć: Gwiazdy TVP bronią stacji z politykami PiS