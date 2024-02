Ważne zmiany w "Teleexpressie". Telewizja Polska przekazała pilny komunikat w sprawie nowego prowadzącego

Bartosz Cebeńko nowym prowadzącym "Teleexpress". Kim jest dziennikarz, który dołączył do TVP?

Bartosz Cebeńko swoją przygodę z dziennikarstwem zaczynał od mediów lokalnych w Gryfinie, skąd pochodzi. Do Warszawy przyjechał w 2012 roku. Pracował w ogólnopolskich kanałach informacyjnych, m.in. Polsat News i „Wydarzeniach 24”. Współpracuje z Radiem Dla Ciebie, gdzie jest gospodarzem serwisów informacyjnych. W Telewizji Polskiej – na antenie TVP Info – zadebiutował w lutym 2024. Teraz dołączył do grona prowadzących "Teleexpress". – Witamy Bartka na pokładzie. Z jego entuzjazmem, doświadczeniem i młodością „Teleexpress” ma szansę zyskać jeszcze większą widownię. Cieszę się, że mamy tak różnorodny i uzupełniający się zespół prezenterów najpopularniejszego programu informacyjnego Telewizji Polskiej – podkreśla Danuta Dobrzyńska-Schimmer, kierowniczka redakcji „Teleexpressu”.

Nowy prowadzący podkreśla, że na „Teleexpressie” się wychował, a rola gospodarza programu to spełnienie jego zawodowych marzeń, ale też ogromne wyróżnienie i poważne wyzwanie. – Presja i odpowiedzialność są duże, bo program jest legendarny, tak jak jego prowadzący – mówi. – Nie chcę konkurować z Maćkiem Orłosiem, ale może moja obecność uspokoi niektóre posłanki. Ciężko będzie mi zarzucić, że jestem za stary - uśmiecha się. - Warto jednak dodać, że doświadczenie Maćka jest cenne nie tylko dla niego – my młodsi, mamy się od kogo uczyć – dodaje.

Maciej Orłoś za stary na "Teleexpress"? Szokujące słowa posłanki PiS

Bartosz Cebeńko nawiązał do kontrowersyjnych słów posłanki PiS, która stwierdziła, że powracający do TVP Maciej Orłoś jest za stary. - Wstydźcie się przed wyborcami, przed mieszkańcami Polski, obywatelami Małopolski, Podkarpacia. Co zrobiliście z telewizją, zniszczyliście tę telewizję. Nie mogą tego oglądać. Przychodzą do mnie mieszkańcy Lubaczowa i mówią: "Nie możemy oglądać tego pana Orłosia, jak on się postarzał, co on wygaduje" - mówiła z mównicy sejmowej.

