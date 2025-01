Nie żyje David Lynch. Znany reżyser odpowiadał za takie kultowe filmy, jak "Blue Velvet", "Człowiek słoń" czy "Miasteczko Twin Peaks". Informację o jego śmierci przekazała najbliższa rodzina. Reżyser zmarł na 4 dni przed 79. urodzinami.

Weronika Rosati w swoich mediach społecznościowych postanowił pożegnać wielkiego reżysera. Polska gwiazda miała okazję przed laty współpracować w jednej z jego produkcji "Inland Empire". Weronika postanowiła również wyjawić, że to sam Lynch osobiście wybrał ją do tej roli.

To była przyjemność i zaszczyt zagrać epizod w "Inland Empire" w reżyserii nieżyjącego już Davida Lyncha. Powiedziano mi, że David osobiście wybrał mnie do tej roli. Tego dnia to on dzierżył kamerę i było to niezapomniane przeżycie - czytamy w sieci.