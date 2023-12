Wiadomo, kto poprowadzi pierwsze "Wiadomości" po wielkiej rewolucji w TVP! Znane nazwisko!

Wiele wskazuje na to, że TVP czeka ogromna rewolucja. Od kilku dni media rozpisują się o ewentualnych wielkich transferach, oraz o głośnych odejściach ze stacji. Dodatkowo, do Sejmu trafił projekt uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Zmiany na Woronicza nabierają więc rozpędu. We wtorek na jaw wyszły nowe fakty! Wiadomo, kto poprowadzi pierwsze wydanie "Wiadomości" po rewolucji! Wiemy również, kiedy to nastąpi!

Wiemy, kto poprowadzi "Wiadomości" po wielkiej rewolucji! To znane nazwisko

Serwis "OKO.press" podaje, że pierwsze wydanie po zmianach personalnych w Telewizji Polskiej ma poprowadzić Marek Czyż. Dziennikarz przez lata był związany z Telewizją Polską. Z TVP odszedł w sierpniu 2016 roku. Jak podaje również serwis OKO.press, pierwsza emisja z nowym prezenterem odbędzie się już w czwartek 21 grudnia.

Portal donosi również, że większość osób odpowiadających za stronę techniczną realizacji projektu może być spokojna o swoje miejsce pracy. Prawdopodobnie pracy nie straci też spora część wydawców.

