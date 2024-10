Wiara uratowała małżeństwo Deynn i Majewskiego? Influencer o cudownej relacji z Bogiem

Skoro tyle lat szukałem szczęścia w drogich ciuchach, wyjazdach, sztucznym dowartościowaniu siebie, atencji, alkoholu i używkach, byle tylko ciągle być podpiętym do adrenaliny i dopaminy, a okazało się, że do szczęścia potrzebny mi jest »tylko« Bóg, a co za tym idzie — autentyczna, prawdziwa miłość i spokój — to aż trudno nie mieć wątpliwości, czy ta nuda i prostota to jest to, czego tak dużo i długo szukamy... czasami bezskutecznie przez całe życie - pisał Majewski.