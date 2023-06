Wielka afera po śmierci Kory. Rodzina i fani są zbulwersowani. "Dobrze, że Kora skremowana, bo by się w grobie przewracała"

Wielki skandal w małżeństwie Daniela Olbrychskiego! Nie do wiary, z kim aktor zdradził żonę

Aż trudno uwierzyć, że mija już pięć lat, od kiedy Kora nie żyje. Gwiazda rocka pozostawiła po sobie setki wybitnych piosenek, po które sięgają dziś młodzi artyści. Dobrze przyjęty album z piosenkami Maanamu wydał Ralph Kamiński. Z utworami Kory z powodzeniem koncertuje wokalistka Ramona Rey. A ostatnio opolską publiczność, wykonując piosenkę Kory, porwała Natasza Urbańska. Na podstawie twórczości gwiazdy powstały też spektakle teatralne.

Kolejnym takim przedsięwzięciem miał być koncert stacji TVN podczas warszawskich Wianków nad Wisłą. W czasie koncertu "Kora. Przyszłam na świat po to" kultowe przeboje Maanamu na scenie wykonali m.in. Krzysztof Zalewski, Maciej Musiałowski, Anna Karwan, Natalia Przybysz czy Bovska. Facebooka i Instagram TVN-u już w trakcie trwania koncertu zalały negatywne komentarze.

Fani masakrują koncert z piosenkami Kory

"Niektórzy naprawdę powinni nauczyć się tekstów i popracować nad dykcją. Dobrze, że Kora skremowana, bo by się w grobie przewracała" - czytamy w jednym z komentarzy. "Profanacja twórczości Kory" - napisał ktoś inny. A to był dopiero początek. "Myślałam, że będzie lepiej, ale tego się nie da słuchać. Dno. Kora się w grobie przewraca" - grzmiała jedna z fanek. "Słyszałam wykonanie piosenki "Kocham cię kochanie moje". Gdyby Kora to słyszała, wpadłaby w depresję" - pisali inni. A takich komentarzy są setki...

Powstanie film o życiu Kory

To niestety nie jedyne zamieszanie wokół Kory w ostatnich dniach. Wydawnictwo książkowe Znak ogłosiło, że najnowsza biografia Kory zostanie zekranizowana. Powstanie zarówno film dokumentalny jak i fabularny.

"Się kręci. Słowo stanie się filmem. Prawa do ekranizacji mojej książki "Się żyje" zostały zakupione: będzie fabuła. I będzie dokument. I dwie kobiety widzę jako reżyserki" - napisała na Facebooku autorka książki Katarzyna Kubisiowska.

Afera wokół filmu o Korze

Niestety, okazuje się, że nic nie wie o tym rodzina Kory.

- Biografia Kory pióra Katarzyny Kubisiowskiej to świetna, doskonale udokumentowana lektura. Można powiedzieć: gotowa mapa drogowa dla dokumentalisty. Już teraz, we współpracy z autorką i w porozumieniu z Bliskimi Kory, rozpoczynamy pracę nad gromadzeniem materiałów do filmu dokumentalnego. W planach mamy także fabułę, autorskie spojrzenie na tę niezwykłą artystkę – mówił podczas wspólnego spotkania w Warszawie w siedzibie firmy Andrzej Muszyński, prezes ATM Grupy.

Wpis skomentowała synowa Kory, pani Katarzyna Zielonka, partnerka Szymona Sipowicza.

- "W porozumieniu z Bliskimi Kory"? A proszę doprecyzować, o jakich bliskich państwo tu piszą, bo z tego co wiem: spadkobiercy Kory o tym "pomyśle" dowiedzieli się z Facebooka - napisała.

Nie zdziwimy się, jeśli sprawa trafi do sądu.

