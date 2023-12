Wielkie zmiany w Polsacie. Dorota Gawryluk przestaje kierować informacjami!

Dorota Gawryluk objęła nowo utworzone stanowisko dyrektora zarządzającego pionu kanałów tematycznych w Telewizji Polsat i Grupie Polsat Plus. - Można to odczytać jako sygnał, że szykuje się pewna zmiana w narracji informacyjno-publicystycznej - komentuje dla serwisu Wirtualnemedia.pl medioznawca prof. Jacek Dąbała. - Nie zawsze dziennikarz newsowy może odnaleźć się w nowym uniformie i gorsecie - dodaje dr Miłosz Babecki z Katedry Badania Mediów UWM.

Co ciekawe, dyrektorem kanałów tematycznych pozostaje Radosław Sławiński, który będzie podlegał Dorocie Gawryluk. Gwiazda "Wydarzeń" Polsatu z kolei będzie bezpośrednio raportowała do prezesa zarządu, Stanisława Janowskiego.

- Dorota Gawryluk jest jedną z czołowych menedżerek Grupy Polsat Plus i postanowiliśmy wykorzystać jej kompetencje zarządcze w obszarze, który jest kluczowy dla naszej przyszłości. Stąd powierzenie jej odpowiedzialności za szybki i skuteczniejszy rozwój kanałów tematycznych Telewizji Polsat oraz wzmocnienie treści serwisu streamingowego Polsat Box Go. W rynku, jak i w strukturze naszych przychodów rośnie systematycznie udział kanałów tematycznych. Widzimy też zdecydowaną potrzebę wzmocnienia pozycji serwisu Polsat Box Go" - poinformował w komunikacie Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Grupy Polsat Plus.

Medioznawcy nie mają wątpliwości, że zmiana wiąże się z wynikiem wyborów parlamentarnych.

- Skoro zmienia się „głowa” działu informacji, czyli ktoś kto jest odpowiedzialny za informację i publicystykę, to być może należy łączyć to ze zmianami na poziomie preferencji w narracji informacyjno–publicystycznej stacji. W tym momencie trudno jest odpowiedzieć, jakie to miałyby być preferencje, ale tego typu zmiana nie odbywa się bez powodu - powiedział w Wirtualnemedia.pl profesor Jacek Dąbała z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Zbieżność tej decyzji ze zmianami w polityce wydaje się nieprzypadkowa. Dorota Gawryluk oceniana była jako sprzyjająca władzy PiS. Zmiana u sterów władzy może prowokować ruchy kadrowe w mediach. W tym również przejawia się ich upolitycznienie – niektórzy decydenci medialni chcą być w dobrych relacjach z każdą władzą - uważa dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura z Uniwersytetu Śląskiego. – Przekazanie sterów pionu informacji i publicystyki w ręce Piotra Witwickiego może być postrzegane jako – delikatnie mówiąc – adaptacja Polsatu do relacji z nową władzą - dodała ekspertka pytana przed serwis press.pl.

Dorota Gawryluk dalej ma prowadzić "Wydarzenia" Polsatu, prawdopodobnie dostanie także nowy program.