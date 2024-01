Awantura hotelowa z synem Zenka Martyniuka

Daniel Martyniuk wychodził na prostą. Rok 2023 był dla niego przełomowy. Najpierw w bajecznej scenerii na indonezyjskiej wyspie Bali wziął po raz drugi ślub. Tym razem jego wybranką była piękna prawniczka Faustyna. Świeżo upieczeni małżonkowie przebąkiwali nawet o ślubie kościelnym. Jednak by do niego doszło, syn Zenka Martyniuka musiałby najpierw wziąć tzw. rozwód kościelny z pierwszą żoną. Nie wiadomo, czy w ogóle będzie taka potrzeba. Po karygodnym zachowaniu Daniela Martyniuka w sylwestrową noc i wielkiej awanturze, w której grał główną rolę, wydaje się, że także drugie małżeństwo syna Zenka Martyniuka może zakończyć się rozwodem. Celebryta bowiem nie tylko był agresywny wobec gości hotelowych, lecz także wulgarnie wyzywał swoją żonę. Aż dziw bierze, co robił Daniel Martyniuk zaledwie siedem dni przed wybuchem gigantycznej afery.

Daniel Martyniuk siedem dni przed aferą był łagodny jak baranek. Potem wstąpił w niego diabeł?!

Sprawdziliśmy profil syna Zenka Martyniuka na Instagramie i przecieraliśmy oczy ze zdumienia. Nie do wiary, że to ten sam człowiek. 24 grudnia łagodny niczym baranek Daniel Martyniuk zamieścił nagranie wideo, na którym widać, jak gra i śpiewa świąteczny szlagier "Last Christmas". Nawet jego żona skomentowała artystyczny popis Daniela. - Pięknie - napisała w mediach społecznościowych. Nie do wiary, że zaledwie siedem dni później syn Zenka Martyniuka tak skandalicznie zachowywał się w hotelu. Wygląda to tak, jakby w międzyczasie wstąpiło w niego prawdziwy diabeł! Na pewno Daniel Martyniuk mocno się w życiu zagubił. Nie po raz pierwszy...