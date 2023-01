Wiemy, jakie wykształcenie ma Jarosław Jakimowicz! Dla wielu osób będzie to zaskoczenie

Piotr Stramowski i była gwiazda TVN przyłapani z Miszczakiem. To oni będą teraz rządzić w Polsacie

Jarosław Jakimowicz to dziennikarz Telewizji Polskiej, który budzi niemałe kontrowersje. Prezenter rzadko gryzie się w język, a niektóre z jego wypowiedzi potępia nawet TVP. Nie ma hamulców zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie zdarzało mu się już obrażać, drwić i wyzywać innych użytkowników. Jakimowicz słynie z kontrowersyjnych poglądów, wulgarnego słownictwa i nie stroni od skandali. Mężczyzna pracuje w TVP od 2019 roku, jednak to nie rola prezenter przyniosła mu popularność. Wcześniej był aktorem i zasłynął rolą Cichego w "Młodych wilkach". Widzowie dobrze znają go również z innych produkcji, takich jak "Poranek kojota", "Job, czyli ostatnia szara komórka", "Klan", "Złotopolscy" czy "Na dobre i na złe". W 2008 roku wystąpił również w 5. edycji reality-show "Big Brother", którą zwyciężył.

Jakie wykształcenie ma Jarosław Jakimowicz? Ta informacja może zaskoczyć

Co najciekawsze, Jarosław Jakimowicz, podobnie jak Kasia Cichopek czy Rafał Mroczek jest aktorem niezawodowym. Mężczyzna nie uczył się w szkole aktorskiej. Wiadomo, że w przeszłości ukończył technikum mechaniczne i kurs dekoratora wnętrz. Przez pewien czas uczęszczał również do Psychotronicznego Studium Fizykoterapii, Doradztwa i Ekologii, jednak nie go nie ukończył. Jarosław Jakimowicz nie studiował również dziennikarstwa. Ma zatem jedynie wykształcenie średnie.

Spodziewaliście się, że Jarosław Jakimowicz nie ma wykształcenia w zawodach, które wykonuje?