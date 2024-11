Wieszczono mu totalną klapę na Eurowizji Junior 2024. Po pierwszej próbie w Madrycie to nie takie oczywiste [Zdjęcia]

Co na to Basia Kurdej-Szatan?

Kim jest Dominik Arim?

Dominik Arim to jedenastoletni wokalista z Bobowej w województwie pomorskim. Chłopiec reprezentuje Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2024. Miejsce to wywalczył, zwyciężając w krajowych eliminacjach "Szansa na Sukces: Eurowizja Junior". Jego zwycięstwo w eliminacjach jest szczególne, gdyż Dominik stał się pierwszym chłopcem, który będzie reprezentował Polskę na tej międzynarodowej scenie.

Oprócz śpiewu Dominik ma także wiele innych zainteresowań i talentów. Od kilku lat trenuje karate, zdobywając pomarańczowy pas, oraz uczy się gry na trąbce i fortepianie w Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego Starogardzie Gdańskim. Jego przygoda z muzyką zaczęła się od występów przed rodziną, a później występował w programach, takich jak The Voice Kids Poland, gdzie dotarł aż do półfinału.

Dominik Arim w Madrycie zaprezentuje utwór "All Togheter"

W Madrycie zaprezentuje piosenkę „All Together” – utwór o tematyce jedności i wytrwałości. Za muzykę odpowiadają Aldona Dąbrowska i Sławomir Sokołowski, doświadczeni polscy twórcy muzyczni, którzy współtworzyli również wcześniejsze polskie utwory eurowizyjne. Utwór „All Together” to piosenka promująca jedność i współpracę, a Dominik ma szansę dołączyć do grona polskich gwiazd konkursu. Występ młodego artysty, który będzie reprezentował Polskę w Madrycie, wzbudza duże nadzieje i oczekiwania. Na konkursowej scenie zobaczymy go już w sobotę, 16 listopada. Finał Eurowizji Junior będzie transmitowany przez TVP, relacja rozpocznie się o 18 i będzie można ją oglądać w TVP2, TVP Polonia oraz bezpłatnie w TVP VOD.

Szanse Polski na Eurowizji Junior 2024 wzrosły po pierwszej próbie Dominika?

Dotychczasowe notowania Dominika nie były najlepsze. W rankingach fanów plasował się na jednej z ostatnich pozycji wśród wszystkich 17 uczestników tegorocznego konkursu. Tym bardziej zaskakujące okazały się reakcje na pierwszą próbę reprezentanta Polski, które okazały się niezwykle pochlebne. Całość występu chwalono za spójność artystyczną i brak chaosu na scenie.

Konkursowy performance przygotowano w odcieniach koloru niebieskiego, Dominikowi na scenie towarzyszyć będą cztery tancerki, a młody artysta w eurowizyjnej stylizacji z szalikiem w roli głównej, przypomina nieco Małego Księcia (zdjęcia znajdziecie w naszej galerii). Czy zabiegi te w połączeniu z imponującym głosem młodego artysty i nośną piosenką pozwolą zdobyć Polsce wysokie miejsce w Eurowizji Junior 2024? O tym przekonamy się już w sobotę.

Polska na Eurowizji Junior

Polska zadebiutowała na Eurowizji Junior w 2003 roku, jednak początkowe występy nie przyniosły oczekiwanych sukcesów. Po dwóch ostatnich miejscach Polska wycofała się z konkursu, by powrócić dopiero w 2016 roku. Mimo trudnych początków decyzja o powrocie okazała się strategicznie trafna, ponieważ polscy reprezentanci szybko zaczęli przyciągać uwagę widzów i jurorów. Dotychczas Polska pojawiła się w konkursie 10 razy, dwukrotnie zwyciężając konkurs:

Przełomowy sukces Roksany Węgiel na Eurowizji Junior w 2018 roku

W 2018 roku Polska odniosła swój pierwszy wielki sukces dzięki Roksanie Węgiel, która wygrała Eurowizję Junior z utworem „Anyone I Want to Be”. Był to pierwszy przypadek, gdy Polska zdobyła tytuł mistrza Eurowizji Junior, co stało się ogromnym wydarzeniem w polskim show-biznesie i potwierdziło wzrost popularności konkursu w kraju. Roksana, której występ charakteryzował się charyzmą i profesjonalizmem, pokonała konkurencję, a jej zwycięstwo otworzyło drzwi dla kolejnych młodych talentów z Polski.

Viki Gabor i drugi triumf dla Polski

W kolejnej edycji konkursu Polska odniosła drugi z rzędu sukces, tym razem dzięki Viki Gabor i jej energetycznej piosence „Superhero”. Wygrana była jeszcze bardziej wyjątkowa, ponieważ konkurs w 2019 roku odbywał się w Polsce, w Gliwicach, dzięki czemu Viki mogła zaprezentować się na „domowej” scenie przed polską publicznością. Występ Viki, promujący ochronę środowiska, zachwycił zarówno widzów, jak i jurorów. Zwycięstwo to uczyniło Polskę pierwszym krajem, który wygrał Eurowizję Junior dwa lata z rzędu.

Polska jako gospodarz Eurowizji Junior

Po wygranej Viki Gabor Polska otrzymała możliwość zorganizowania Eurowizji Junior ponownie w 2020 roku. Z powodu pandemii COVID-19 konkurs odbył się w innowacyjnym, zdalnym formacie, a studio w Warszawie stało się centralnym miejscem transmisji dla uczestników z różnych krajów. Reprezentantka Polski, Ala Tracz z piosenką „I’ll Be Standing”, nie zdołał powtórzyć sukcesów swoich poprzedników, jednak zajęła miejsce w połowie stawki.

