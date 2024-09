Eurowizja Junior 2024. Wiemy, kto będzie reprezentować Polskę w konkursie

Podczas trwającej od 8 września „Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2024” wyłoniono pięcioro kandydatów, którzy awansowali do wielkiego finału programu i tym samym zawalczyli o możliwość reprezentowania Polski w Eurowizji Junior. Do finału „Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2024” przeszli:

Natan Gryga,

Blanka Korniluk,

Aleksandra Antoniak,

Dominik Arim,

Maja Golańska.

W pierwszym etapie, w którym uczestnicy zaśpiewali popularne eurowizyjne piosenki, decydujące były punkty od jury i SMS-y widzów. Dwójka najlepszych artystów - Aleksandra Antoniak i Dominik Arim, którzy znaleźli się w ścisłym finale, wykonali utwór "All Together" skomponowany specjalnie na Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2024. I tak wyłoniono zwycięzcę. Został nim Dominik Arim, a to oznacza, że to właśnie on będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w Madrycie.

Kim jest Dominik Arim, który będzie reprezentować Polskę na Eurowizji Junior 2024?

Dominik Arim ma 11 lat i mieszka na Pomorzu, gdzie uczy się gry na trąbce w Szkole Muzycznej imienia Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim. Uczy się gry na fortepianie i rozwija swój talent taneczny w zespole "Szalone Małolaty". Brał udział w 7. edycji "The Voice Kids" gdzie doszedł do półfinału. Jego ulubionym sportem jest karate, które trenował przez 5 lat – ma pomarańczowy pas. W czasie wolnym najchętniej gra w piłkę i jeździ na rowerze.

