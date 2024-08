Niezwykła kariera Sary James

Trzy lata temu Sara James zachwyciła jurorów oraz widzów czwartej edycji "The Voice Kids". Młodziutka wokalistka szybko zawładnęła polską sceną muzyczną i obecnie jest jedną z największych gwiazd w Polsce. Na swoim koncie ma wiele sukcesów. Nie tylko wygrała "The Voice Kids", ale również zajęła drugie miejsce w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

W 2022 roku była nominowana do Wiktora 2021 w kategorii Odkrycie roku. W tym samym roku dotarła do finału 17. edycji amerykańskiego "Mam Talent!". Rok później zdobyła Fryderyka w kategorii Fonograficzny debiut roku. Niedawno zaśpiewała kultowe piosenki do filmowej wersji "Małej syrenki". 16-latka pracuje obecnie nad debiutanckim albumem. W połowie sierpnia ukazał się jej najnowszy singiel, "Detox".

Sara James na Eurowizji 2025?

Od sukcesu młodej gwiazdy na Eurowizji Junior, fani mają nadzieję, że wystąpi również w edycji dla dorosłych. Eksperci uważają, że wokalistka miałaby ogromne szanse, by nawet zwyciężyć Eurowizję 2025. Co na to sama zainteresowana? Młoda piosenkarka nie ukrywa, że chętnie spróbowałaby swoich sił na eurowizyjnej scenie. W rozmowie ze Światem Gwiazd przyznała, że jest to jedno z jej marzeń.

Zaznaczyła jednak, że musi się dobrze przygotować do takiego występu. "Nie mogę zrobić wstydu, więc nic pochopnie. Trzeba się zastanowić i przemyśleć to. Jak będę gotowa i będę miała gotowe wszystko, to się zgłoszę" - stwierdziła James.

"Myślę, że trzeba zrobić show. Jeszcze tak głęboko o tym nie myślałam, bo Eurowizja, to nie jest taki prosty »case«. Tam trzeba się zastanowić, co i jak. Ja myślę, że jeśli miałoby to się wydarzyć, to chciałabym, żeby to było najbliższe mojemu sercu i zgodne ze mną. Bo jeśli coś nie jest prawdziwe, to widać to i czuć na odległość. Jak możesz śpiewać piosenkę, jeśli nie jesteś z niej dumny albo się jej wstydzisz" - dodała.

