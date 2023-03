Sara James wcieli się w postać Arielki! Tak zabrzmi jako "Mała Syrenka". Niesamowity wokal

Sara James ma za sobą liczne sukcesy. Najpierw wygrała "The Voice Kids Poland", później reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior, gdzie zajęła wysoką pozycję, a nawet wystąpiła w amerykańskim Mam Talent, gdzie zachwyciła światową publikę i zyskała ogromny rozgłos. Teraz 14-letnia wokalistka będzie mogła odnotować kolejny ważny punkt w karierze. Wygląda bowiem na to, że Sara James wcieli się wokalnie w postać Arielki w filmie "Mała Syrenka". Chodzi o nową adaptację, gdzie główną rolę gra 22-letnia Halle Bailey. Disney Polska na oficjalnym profilu na Youtubie zamieścił zwiastun polskiej wersji językowej, tj. dubbingu, tego filmu. I choć wprost nikt nie przyznaje, że wokal, jaki słyszymy należy do Sary James, to nie można go pomylić z nikim innym. Posłuchajcie sami!

Sara James jako Arielka w filmie "Mała Syrenka". Nowa adaptacja bajki

Sara James nie będzie podkładać głosu Arielce jako aktorka, ale zaśpiewa jej najważniejszą piosenkę i zapewne pozostałe również. Usłyszymy ją w polskiej wersji językowej filmu "Mała Syrenka". To nowa adaptacja kultowej bajki, która budzi spore emocje - głównie ze względu na casting. Niektórzy aktorzy czy aktorki nie przypominają wyglądem pierwowzoru, co nie spodobało się części publiczności. Większość jest jednak zachwycona Halle Bailey w roli Arielki, tym bardziej, że dziewczyna ma naprawdę niesamowity głos. Nic więc dziwnego, że zdecydowano się wybrać Sarę James, by zabrzmiała w polskim dubbingu, bo 14-letnia piosenkarka także ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o umiejętności wokalne. Zresztą, posłuchajcie sami, nagranie poniżej!

