Sara James w świątecznym odcinku "Szansy na sukces". Wystąpiła razem z mamą! "To będzie magia"

Sara James zaśpiewała w duecie z mamą. Świąteczna "Szansa na sukces" już w niedzielę! "To będzie magiczny odcinek"

Wszyscy fani Sary James wiedzą, że ma niesamowity głos. A czy wiedzieliście, po kim go odziedziczyła? Wokalistka wystąpiła w specjalnym, świątecznym odcinku "Szansy na Sukces", gdzie na scenie wykonała znaną kolędę "Pójdźmy wszyscy do stajenki" w duecie ze swoją mamą, Arletą Dancewicz. Z branżą muzyczną związany jest, jak się okazuje, również ojciec piosenkarki, której występ powalił na kolana jurorów "America's Got Talent".

John Egwu-James także brał udział w popularnych talent show, takich jak "Bitwa na głosy" czy "X Factor". Choć rodzice Sary James nie są już parą, nadal oboje gorąco dopingują córkę w rozwoju jej kariery. Arleta Dancewicz na występ z córką wybrała, podobnie jak sama Sara, biały komplet. Obie były wyraźnie w świątecznym nastroju!

Jak wypadły we wspólnym kolędowaniu, widzowie TVP2 będą mogli zobaczyć już w niedzielę, 25 grudnia, o godz. 15:15 w specjalnym odcinku "Szansy na Sukces". Będziecie oglądać?

