Co z Eurowizją Junior? Kiedy i gdzie oglądać? Już wszystko jasne. Sprawdziliśmy!

Wraca You Can Dance! Sprawdź w tym teście, jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony

Szpak wbija szpilę Górniak. Będzie awantura? Nie do wiary, co powiedział na wizji

Eurowizja Junior jest tuż, tuż! Finał będzie można oglądać 16 listopada. Wiadomo, że za transmisję, inaczej niż do tej pory, będzie odpowiadać telewizyjna Dwójka. Wcześniej koncert na żywo był emitowany przez TVP1. To zmiana "kosmetyczna", która dla widzów raczej nie będzie zauważalna. Co innego dobór komentatora.

W roli komentatora ponownie usłyszymy Artura Orzecha, który ma ogromne doświadczenie związane z pracą nad Eurowizją dla dorosłych. Przez wiele lat przybliżał widzom postacie artystów, komentując kolejne konkursy. Na jakiś czas jednak zniknął z Telewizji Polskiej. Po zmianach władzy wrócił. Rok temu podczas Eurowizji Junior słyszeliśmy Aleksandra Sikorę, który już nie pracuje w telewizji publicznej.

Gdzie oglądać Eurowizję Junior?

Eurowizja Junior będzie transmitowana przez stacje TVP2 oraz TVP Polonia. W zeszłym roku konkurs można było śledzić w Polonii, ale też w TVP ABC oraz telewizyjnej Jedynce.

Kiedy oglądać Eurowizję Junior? O której startuje transmisja?

Eurowizja Junior to impreza, która odbędzie się 16 listopada w Madrycie. Początek transmisji przewidziano na godzinę 17.

Kto na Eurowizji Junior reprezentuje Polskę?

W tym roku podczas Eurowizji Junior reprezentantem Polski będzie Dominik Arim. Widzowie poznali go w programie TVP "The Voice Kids", jednak chłopiec odpadł w półfinałach. Za to świetnie poradził sobie w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2024" - wygrał go i dostał szansę na udział w popularnym, międzynarodowym konkursie.

Arim zaśpiewa utwór "All together" i właśnie z tą piosenką stanie w szranki z wokalistami z 16 innych krajów. Dominik ma 11 lat i pochodzi z Pomorza.

Uda mu się zawojować serca widzów? Arim zaśpiewa jako ósmy.

Polska na Eurowizji Junior. Same sukcesy?

Eurowizja Junior wystartowała ponad 20 lat temu. Wydarzenie cieszy się popularnością i ma wielu zwolenników, jest więc organizowane co roku już od 21 lat. Polska uczestniczy w zmaganiach od samego początku, ale z długą przerwą od 2005 do 2015 r. Braliśmy więc udział w konkursie tylko 11 razy, a naszym reprezentantkom udało się wygrać dwukrotnie. Roksana Węgiel dokonała tego w 2018 r., a Viki Gabor w 2019.

W 2003 r. w pierwszej Eurowizji Junior brała udział Kasia Żurawik. Ostatnio reprezentowała nas Maja Krzyżewska, która zajęła 6. miejsce.

