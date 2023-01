Wiktoria Gąsior z "Hotelu Paradise" trafiła do szpitala psychiatrycznego. "To było PIEKŁO"

Wiktoria Gąsior to była uczestniczką 4. edycji programu "Hotel Paradise". Niestety, swojej przygody w show stacji TVN7 z pewnością nie wspomina z uśmiechem na twarzy. Wiktoria była poniżana przez innych uczestników programu. Pod jej adresem padały nieprzyjemne komentarze i docinki, co oburzało widzów. W jednym z odcinków dziewczyna wybiegła z willi krzycząc, że wraca do Warszawy, co zaskoczyło nawet lektora. Wiktoria nie ukrywa, że pobyt na Zanzibarze był dla niej bardzo trudnym doświadczeniem.

Wiktoria Gąsior z "Hotelu Paradise" trafiła do szpitala psychiatrycznego. "Pani psycholog płakała razem ze mną"

W czwartek, 26 stycznia, Wiktoria opublikowała na swoim profilu na Instagramie niepokojący wpis. Kobieta poinformowała w nim, że zgłosiła się do szpitala psychiatrycznego.

- Zamykam się na własne życzenie. Jestem w szpitalu psychiatrycznym. [...] Wszystko zaczęło się od tego całego hotelu paradise. [...] Przeszłam tam syf. Totalne gó**o. Dobrze wiecie, że nic nie mówiłam. Od samego początku byłam cicho i wszystko trzymałam w sobie. Ale teraz będę mówić. Mam na to dużo czasu. Jestem w szpitalu psychiatrycznym. Będąc w hp przez to, że ciągle komuś się coś działo ze zdrowiem, śmialiśmy się, że to nie hotel paradise tylko hospital paradise. Tylko, że RAJ to był tam żaden. To było PIEKŁO. Dopiero teraz jestem w RAJU - czytamy.

Kilka godzin później na profilu Wiktorii pojawił się kolejny wpis. Dziewczyna wyjaśniła, że w nocy została zabrana do szpitala ze względu na swoje problemy zdrowotne.

"Mam dyskopatię, zmiażdżony kręgosłup oraz krwawą endometriozę na prawym jajniku. Nie wzięłam wczoraj leków przeciwbólowych, które w ostatnim czasie brałam. Leków brałam bardzo dużo, bo koiły mój ból. [...] Zabrali mnie do szpitala i położyli na oddziale ginekologicznym, bo ból, który mnie zwijał powodowała endometrioza. [...] Byłam nieprzytomna aż do rana".

Dopiero później, po rozmowie z psychologiem, podjęła decyzję o zgłoszeniu się do szpitala psychiatrycznego.

- Po przebudzeniu zaczęłam płakać. [...] Po chwili rozmowy pielęgniarka zaproponowała mi rozmowę z psychologiem. Od razu się zgodziłam. [...] To był pierwszy raz gdy opowiedziałam komuś moją historię życia. Od "A" do "Z". Bez ściemy. Bez kłamstw. Bez wstydu. [...] Przez 40 min mojej opowieści Pani Psycholog siedziała przy mnie bez słowa i płakała razem ze mną. Płakała słuchając historii mojego życia. Mówiła, że to co przeżyłam było okropne. Że nie powinnam doświadczyć takiego ZŁA w życiu, że zasługuję na to, aby w końcu mieć spokojne życie. Po tym wszystkim poprosiłam, aby zamknęli mnie w szpitalu psychiatrycznym, bo już nie mam siły… Nigdy nie miałam próby samobójczej. Ale znam siebie. Wiem do czego jestem zdolna. I po prostu się bałam, że jeśli teraz wrócę do domu i znowu będę SAMA to może być naprawdę źle. No i teraz jestem tu. Przywieźli mnie ze szpitala bezpośrednio do szpitala psychiatrycznego - wyznała w szczerym wpisie.

Pod postem pojawiło się wiele wpisów ze słowami wsparcia dla Wiktorii. Internauci życzą kobiecie siły, gratulują odwagi i zapewniają, że jest wartościową osobą. My również trzymamy kciuki za jej powrót do zdrowia.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia