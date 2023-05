Wisława Szymborska miała napisać piosenkę dla Edyty Górniak. Dlaczego odmówiła?

Co za prezent

Edyta Górniak miała współpracować z Wisławą Szymborską. Dlaczego poetka odmówiła?

W 2012 roku, po raz pierwszy, w mediach pojawiła się informacja, że miało dojść do współpracy Edyty Górniak z Wisławą Szymborską. Noblistka miała napisać tekst do jednego z utworów, który znalazłby się na drugiej płycie artystki. Ostatecznie do tego nie doszło.

Temat ten właśnie powrócił niczym bumerang. A wszystko za sprawą rozmowy, którą przeprowadził portal "Plotek" z Edytą Górniak. W rozmowie przyznała ona, że nie słyszała o tym, aby rozmowy dotyczące takiej współpracy były w przeszłości prowadzone.

W końcu jednak głos zabrał Michał Rusinek, były sekretarz Wisławy Szymborskiej, a także prezes fundacji jej imienia. Na łamach "Plotka" potwierdził, że słynna poetka mogła napisać tekst dla Górniak.

Cała sprawa miała miejsce w 1996 roku, kiedy to Szymborska otrzymała Literacką Nagrodę Nobla. Piosenkarka mogła nie wiedzieć o rozmowach na temat współpracy, gdyż były one prowadzone za pośrednictwem ich współpracowników.

- Nie mam tego mejla, a w każdym razie nie mogę znaleźć. Być może była to prośba telefoniczna. Jakaś menadżerka dzwoniła lub pisała z takim pytaniem - co do tego nie mam wątpliwości - powiedział Michał Rusinek w rozmowie ze wspomnianym portalem.

Temat rzeczywiście istniał. Dlaczego więc nie doszło ostatecznie do współpracy?

- Nie chodziło o względy osobiste. Po prostu to nie była poetką do wynajęcia. Nie pisała tekstów na zamówienie. Poza tym był czas, w którym Szymborska dostała Nobla. Miała wtedy nawał obowiązków - przekazał "Plotkowi" Michał Rusinek.

