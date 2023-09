Znany pisarz krótko o Derpieński. "Promocja pustej osoby"

Caroline Derpienski u Kuby Wojewódzkiego. Ostre słowa Witolda Szabłowskiego

Caroline Derpienski słynie z tego, że jest wokół niej po prostu głośno. A Kuba Wojewódzki postanowił to wykorzystać i zaprosić ją do rozmowy w swoim programie w TVN. Zebrał on za to ogrom krytyki, ponieważ Caroline nie wypadła tam za dobrze, ale też ten program po prostu niczego nowego nie pokazał/nie wniósł. Całość też skomentował Witold Szabłowski. To znany polski pisarz, który specjalizuje się w reportażach.

- Więc zacząłem oglądać Caroline Derpienski na kanapie u Wojewódzkiego. Odpadłem po kilku minutach - nie jestem w stanie zdzierżyć promowania kolejnej pustej osoby, która nie ma nic do powiedzenia, ale umiejętnie robi wokół siebie szum. Znam setki ludzi, którzy robią ciekawe rzeczy i umieją o tym opowiadać z pasją i zaangażowaniem. Ale nie mówią przy okazji - jak Derpienski - że będą sobie przyszywać kut***, bo ich starszy partner to lubi, więc nie będzie show. Nie ma ich po co zapraszać – skomentował ostro Witold Szabłowski.

Jednocześnie mocno też porównał swoją sytuację do Derpienski.

- Sam wiem, jak to wygląda od kulis. Przy każdej mojej kolejnej książce wydawcy stawali na uszach, żeby zainteresować tzw mainstream, w tym Kubę Wojewódzkiego, tym, co robię. A robię rzeczy chyba ciekawe: jako jedyny Polak rozmawiałem z rodziną Ali Agcy i samym Agcą. Jako jedyny człowiek na świecie spotkałem się - i gotowałem - z kucharzami najbardziej krwawych dyktatorów XX i XXI wieku. Rozmawiałem z kucharkami z Czarnobyla, z kucharkami kosmonautów, kucharzami Kremla, w tym osobistym kucharzem Putina.W Stanach Zjednoczonych sprzedałem najwięcej książek od czasów Ryszarda Kapuścińskiego. Jako pierwszy polski reporter sprzedałem prawa do ksiazki do Hollywood, a książki - do ponad trzydziestu krajów na czterech kontynentach. I co? I nic. Podejrzewam, że nawet jakbym sobie przyszył kut*** na czole, okazałoby się, że jest zbyt mały. Albo zbyt duży. Albo za mało kolorowy - napisał Witold Szabłowski

Kuba Wojewódzki i wywiad z Caroline Derpienski. Witold Szabłowski i jego smutne wnioski

Witold Szabłowski też dodał, że obecne czasy są naprawdę dziwne.

- I myślę sobie, że w dziwnych czasach żyjemy. Polska jest krajem fantastycznych ludzi, którzy robią niezwykłe rzeczy. Jednym z najbardziej kreatywnych krajów Europy. A promujemy....miernoty. I rozumiem, że telewizyjne show to nie jest uniwersytet, ale jaką lekcje z tego wyciągną młodsi? Że warto pracować, uczyć się, doskonalić? Czy lepiej pierdyknąć sobie duże usta, jeszcze większe piersi i poopowiadać trochę głupotek. Tyle – dodał Witold Szabłowski.

Jednocześnie Szabłowski podziękował tym, którzy dostrzegają ludzi wartościowych.

- Żeby nie wyjść na borowego dziadka, co tylko marudzi, chciałem powiedzieć, że była jedna redakcja, która mnie często zapraszała, i był to Dzień Dobry TVN. Dziękuję Wam za to. A Kanał Sportowy ostatnio zaprosił mnie na długą rozmowę o Wołyniu, co było dużą odwagą, bo niekoniecznie musiało interesować ich grupę docelową. Efekt? Jedna z moich fajniejszych rozmów od dawna, bardzo chwalona też przez widzów. Wklejam ją w komentarzu, jeśli ktoś nie widział, bo moim zdaniem ta rozmowa to dowód, że można rozmawiać mądrze, na ważny temat i jednoczenie nie nudno - podsumował Szabłowski.