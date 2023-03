Wojna Andrzeja Saramonowicza z Patrycją Volny! "Zaje...aś ojca dokumentnie"

Andrzej Saramonowicz wojuje z córką Jacka Kaczmarskiego. Patrycja Volny pokazała wiadomości reżysera. Jest jego odpowiedź

Jacek Kaczmarski przez wiele lat uchodził za kryształową postać. Zmarły w 2004 roku bard Solidarności to m.in. autor sławnej piosenki "Mury". Tymczasem w 2017 roku Patrycja Volny, córka Jacka Kaczmarskiego, udzieliła wstrząsającego wywiadu. Kobieta stwierdziła, że artysta był agresywnym pijakiem, który wyzywał najbliższych i bił żonę, matkę Patrycji. Po kilku latach sprawa Jacka Kaczmarskiego została przypomniana. Wszystko zaczęło się od wpisu, jaki Andrzej Saramonowicz zamieścił na Instagramie w 66. rocznicę urodzin Jacka Kaczmarskiego. Reżyser zachwycał się Kaczmarskim, nie wspominając nic o wywiadzie Patrycji, co nie spodobało się niektórym obserwatorom. Wkrótce potem Patrycja Volny opublikowała na Instagramie wiadomości, jakie miała dostać od Saramonowicza. Oto jedna z nich: "Myślę, że się zupełnie pogubiłaś. I straciłaś kompas, co przyzwoite, a co nie. Nie neguję i nigdy nie negowałem twojej prawdy o ojcu. Ale to nie jest jedyna prawda o Nim. Był wielkim artystą i jego twórczość powinna zostać wśród ludzi. Swoją nastoletnią histerią, której nigdy w dorosłym wieku nie zanegowałaś, zrobiłaś polskiej kulturze wielką przykrość. Nie mówiąc o tym, że jako rodzic również nie zdałaś egzaminu. Łatwo jest wytykać źdźbło trawy w cudzym oku, nie dostrzegając belki w swoim". "Niech tekst mówi sam za siebie. Więcej ode mnie nie usłyszycie na ten temat" - dodała Volny. Co na to Saramonowicz?

Andrzej Saramonowicz do Patrycji Volny: "Zaje... łaś ojca dokumentnie. Nie wiem, czy to chciałaś osiągnąć, opowiadając o nim to, co opowiadałaś, ale efekt jest jednoznaczny. Żal"

Po jakimś czasie odpowiedział Patrycji Volny na Instagramie. Opublikował obszerne oświadczenie, w którym m.in. stwierdza: "Sposób przedstawienia sprawy sugeruje, że oto nagle napada ją nieznany jej typ, który - mając w lekceważeniu jej złe osobiste doświadczenia - dręczy ją, chcąc uratować dobre imię artysty, będącego w prywatnym życiu strasznym oprawcą. Otóż sprawa jest dużo bardziej skomplikowana". Dalej pisze m.in. "Korzystając z prawa, jakie przysługuje ludziom, którzy się znają i odnoszą to tematu, których ich od lat łączy - napisałem do niej w dzień kolejnej rocznicy urodzin Jacka Kaczmarskiego (kiedy pojawił się nowy wysyp negatywnych o nim wypowiedzi, odnoszących się do wywiadów córki) m.in tak: "Zaje... łaś ojca dokumentnie. Nie wiem, czy to chciałaś osiągnąć, opowiadając o nim to, co opowiadałaś, ale efekt jest jednoznaczny. Żal. (...) A dlaczego Patrycja Volny - zarzucając ojcu braki w rodzicielstwie - sama porzuciła swoją córkę, która od lat mieszka z ojcem, pytajcie ją, nie mnie. Dla mnie ten temat jest już całkowicie zamknięty".

Sonda Czyją trzymasz stronę, Patrycji Volny czy reżysera? Patrycji Volny Andrzeja Saramonowicza

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Uważasz się za tytana intelektu? Udowodnij! Pytanie 1 z 15 Patagonia to kraina geograficzna położona w... Europie Ameryce Północnej Ameryce Południowej Dalej