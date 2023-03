Wojna Karoliny Korwin-Piotrowskiej i Kasi Skrzyneckiej! "Ona ma za mną problem"

Włoska prasa go uwielbiała

Karolina Korwin-Piotrowska ostro o Katarzynie Skrzyneckiej. Wojna gwiazd trwa w najlepsze

Karolina Korwin-Piotrowska mniej więcej rok temu wydała książkę na temat mobbingu w polskich szkołach filmowych i teatralnych, narażając się na niezliczone kąśliwe komentarze osób z branży. Niektóre gwiazdy uważały, że znana z "Magla towarzyskiego" dziennikarka sama specjalizowała się w złośliwych komentarzach, więc nie ma prawa pouczać w tej kwestii innych. Część celebrytów posunęła się w krytyce Korwin-piotrowskiej naprawdę daleko. "Niewiarygodne, że człowiek-potwór bez jakiejkolwiek moralności niszczący moją żonę, rodzinę, dzieci, teraz wymyślił nowy sposób na zarabianie pieniędzy. Straszne, przerażające. Czyste zło! "- pisał Marcin Łopucki, mąż Katarzyny Skrzyneckiej.

"Z wyjątkową zajadłością przelewała swą patologiczną nienawiść do ludzi"

"Z wyjątkową zajadłością przelewała swą patologiczną nienawiść do ludzi" - wtórowała mu żona. "Pani Karolina jest osobą, która wiele lat żyła z hejtu, zarabiała pieniądze z artykułów i programów, w których obśmiewała ludzi, obrażała ich i ubliżała im. Nie ma takich pieniędzy w życiu, za które zgodziłabym się wykonywać takie zadania zawodowe, na które zdecydowała się pani Karolina, bo uważam, że jest to upadek jakiejkolwiek dobroci, moralności ludzkiej, etyki zawodowej" - mówiła Katarzyna Skrzynecka. Teraz Karolina Korwin-Piotrowska wróciła do tych kłótni. W Pudelek Podcast powiedziała Michałowi Dziedzicowi o Katarzynie Skrzyneckiej: "Nie interesują mnie jej opinie. Ma ze mną problem". Będzie odpowiedź "Skrzynki"?!

Sonda Lubisz Karolinę Korwin-Piotrowską? Tak Nie Nie znam jej

Te gwiazdy były w tym programie muzycznym. Komplet punktów zdobędą najlepsi! QUIZ Pytanie 1 z 13 Sanah była na precastingach do programów ... The Voice of Poland i Mam Talent Mam Talent i X Factor X Factor i The Voice of Poland Mam Talent i Szansa na Sukces Dalej