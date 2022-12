Dramat Karoliny Korwin-Piotrowskiej: Zbyt często płakałam ze zmęczenia

Karolina Korwin-Piotrowska od 2018 roku pojawiała się w radiowej audycji Antyradia. Prowadziła poranne pasmo stacji, ale teraz to już przeszłość. Dziennikarka zdecydowała się na poważną zmianę. Pod uwagę wzięła swoje życie i zdrowia. Na Facebooku mieściła wpis, w którym przedstawiła powody swojej decyzji o rezygnacji z tworzenia audycji Antyradia. Jak napisała ten czas spędzony w stacji to było dobre pięć lat. Coś jednak w niej pękło. Korwin-Piotrowska wprost przyznała, że bardzo mało spała, bo do pracy musiała wstawać bladym świtem, aż w końcu zmęczenie dało jej się we znak i dosłownie dało jej w kość : - Ostatni rok ze średnią snu na dobę 3.25. Trochę mało. Nie miałam już nawet siły żartować z mojego niewyspania i zmęczenia. Zaczęłam zawalać rzeczy. Zaczęłam się poddawać. Zbyt często płakałam ze zmęczenia.

Korwin-Piotrowska przez 5 lat wstawała o 5:50

Przypomniała też, że we wrześniu 2022 wylądowała w szpitalu i to tam postanowiła coś zmienić w swoim postępowaniu: - Ale postanowiłam też, leżąc na SOR, we wrześniu, że zawalczę o siebie. O sen i wypoczynek. To było dobre pięć lat, warto „zejść ze sceny niepokonanym”, co teraz robię, z nadzieją na nowe otwarcie i „pierwszą młodość”. Na przedostatnim slajdzie zdjęcie z ranka, z windy, jadę na ostatni poranek - gdyby ktoś mi 5 lat temu powiedział, że będę przez 5 lat wstawała o 5.50, powiedziałabym, żeby wziął leki. Ale zrobiłam to. Najlepiej jak umiałam. I wiecie co? Jestem turbo zaj***a - wyjaśniła szczerze. Wystosowała też ważny apel do wszystkich: - Dbajcie o siebie, stawiajcie granice, życie jest tylko jedno, liczy się tu i teraz, zdrowie też jest jedno.Życie jest dobre. Zawsze.

Fani z pewnością będą bardzo smutni z takiego obrotu sprawy i faktu, że Korwin-Piotrowska znika z audycji „Najgorsze Państwo Świata”. Na ich szczęście dziennikarka nie znika z całkowicie z mediów. Ma własny podcast "Pierwsza miłość" a także prowadzi program "Aktualności filmowe" na Canal plus.

Kim jest Karolina Korwin-Piotrowska?

Karolina Korwin-Piotrowska to znana dziennikarka. Karierę zaczęła w Radiu Kolor, radiu Zet, prowadziła też programy telewizyjne. Przez wiele lat była związana z TVN, jej słynnym programem był "Magiel towarzyski", który budził niemałe kontrowersje. Korwin-Piotrowska pracowała też w prasie kobiecej m.in. „Gali”, „Marie Claire” i „Urodzie”), była redaktorką naczelną magazynu „Sukcesu”.

