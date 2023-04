Wojtek Sokół stracił brata. Jaś zmarł kilka dni temu. Słowa rapera wyciskają łzy!

Sokół to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych raperów w Polsce, znany nie tylko przez fanów rapu czy hip-hopu. Tworzy od 1996 r., początkowo jako członek grup WWO i ZIP Skład. Współpracował m.in. z Peją, Dawidem Podsiadło czy Taco Hemingwayem. Jego dwa solowe albumy ("Wojtek Sokół" z 2019 r. i "Nic" z 2021 r. ) kilkukrotnie pokryły się platyną. W ubiegłym roku Sokół został uznany za warszawskiego rapera 30-lecia.

Wojtek Sokół poinformował o śmierci brata. Słowa rapera wyciskają łzy

Raper jest też aktywny w social mediach, ma wielu fanów i obserwatorów, którzy chętnie śledzą i komentują jego posty. W ostatnich dniach muzyk nie publikował nic na swoim profilu, co nie umknęło ich uwadze. Niestety okazało się, że zniknięcie artysty było związane z rodzinną tragedią. Dziś rano Sokół poinformował o śmierci swojego młodszego brata, Jana.

"Kilka dni temu, tuż po swoich 32 urodzinach, odszedł mój młodszy brat Jaś Sokół. Kochany, nie mogę w to uwierzyć, jeszcze 2 tygodnie temu siedziałeś u mnie do rana i graliśmy w Sequence. Śmialiśmy się, mieliśmy jakieś plany. To wszystko uciekło gdzieś nagle bezpowrotnie. Mam nadzieję, że jesteście teraz z naszym Tatą gdzieś razem szczęśliwi. Zdjęcia są kolorowe, bo Ty byłeś kolorową postacią i takiego Cię chcę zapamiętać. Do zobaczenia kiedyś. Będę bardzo tęsknił."

Słowa wsparcia dla Sokoła po śmierci brata płyną szerokim strumieniem

Wpis wywołał prawdziwa lawinę komentarzy. Wielu obserwujących wspomina zmarłego jako super pozytywnego człowieka, z którym można było zrobić wszystko. Odezwali się dawni znajomi, ale i zupełnie obcy ludzie. Zewsząd płyną słowa wsparcia.

"Wyrazy współczucia. Miałem okazję poznać Janka na studiach, to był naprawdę super gość. Bardzo smutna wiadomość"

"Wiem, co to znaczy stracić ukochanego brata… tęsknota z dnia na dzień co raz większa, ból niestety nie mija. Mój uwielbiał Twoja muzykę. Dużo siły w tym trudnym czasie"

"Wyrazy współczucia. Janek był dobrym człowiekiem i niósł dobra energię. Świetny i życzliwy gość"

Dołączamy do tych słów i przesyłamy rodzinie zmarłego najszczersze kondolencje. Pokój jego duszy!

Groby polskich raperów. Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.